Бейонсе стала первой афроамериканкой, получившей награду за кантри-альбом

Поп-дива была номинирована в 11 категориях, но в итоге забрала домой три статуэтки, причем одну разделила с Майли Сайрус.

Ежегодная церемония награждения, ведущим которой стал Тревор Ноа, прошла в воскресенье вечером на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Бейонсе была номинирована в 11 категориях, в итоге победила в трех. Зато в исключительной номинации: певица стала первой афроамериканкой, получившей "Грэмми" за кантри-альбом "Cowboy Carter". А еще одну награду ей пришлось разделить с Майли Сайрус. Об этом пишет Variety.

Бейонсе на церемонии "Грэмми 2025"

Триумфатором "Грэмми 2025" стал Кендрик Ламар, который лидирует с пятью победами за "Not Like Us", Бейонсе и Чарли XCX забрали домой по три награды.

Кендрик Ламар вернулся домой главным победителем премии Грэмми 2025 года с "Not Like Us", которая была направлена ​​против рэпера Дрейка, заработав в общей сложности пять побед: песня года, запись года, лучшая рэп-песня, лучшее рэп-исполнение и лучшее музыкальное видео. В категории "запись года" Ламар обогнал The Beatles за "Now And Then", Бейонсе за "Texas Hold 'Em", Charli XCX за "360", Билли Айлиш за "Birds of a Feather", Сабрину Карпентер за "Espresso", Тейлор Свифт при участии Post Malone за "Fortnight" и Чаппелл Роан за "Good Luck, Babe!"

В прямом эфире с арены Crypto.com в Лос-Анджелесе 67-я церемония вручения премии "Грэмми" принесла женщинам победу в некоторых из самых крупных и конкурентных номинаций вечера. Charli XCX получила три награды за лучший электронный/танцевальный альбом за "Brat", лучшую танцевальную поп-запись ("Von Dutch") и лучший пакет записи ("Brat").

Бейонсе на церемонии "Грэмми 2025" Фото: Getty Images

А Бейонсе, которая была номинирована на 11 премий Грэмми, также привезла домой три награды. Она казалась особенно шокированной, когда ее сет "Cowboy Carter" забрал домой титул лучшего кантри-альбома года. "Cowboy Carter" также был отмечен как "альбом года", сделав ее первой чернокожей исполнительницей, победившей в этой категории с 1999 года, когда Лорин Хилл забрала домой награду за "The Miseducation of Lauryn Hill". Бейонсе также забрала домой награду за лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой с Майли Сайрус за "II Most Wanted".

Примечательно, но награду ей вручали пожарные Лос-Анджелеса. Ранее Бейонсе пожертвовала 2,5 миллиона долларов в Фонд помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, созданный ее благотворительной организацией. А на сцену певица поднялась в сопровождении своей дочери Блю Айви. Ее муж Jay-Z, которого обвинили в изнасиловании, скромно остался сидеть за столиком.

Бейонсе появилась на сцене в сопровождении дочери Фото: Getty Images

Но то, что происходило на сцене церемонии "Грэмми" несколько затмила красная дорожка, куда без приглашения явился бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст и его новая подруга Бьянка Цензори. Парочка славится своими шокирующими и откровенными выходами в свет. Но в этот раз Бьянка явилась в черной шубе, которую сбросила перед фотографами, представ совершенно обнаженной.