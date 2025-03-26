Известная певица возвращается на сцену через 10 лет после похищения и изнасилования

Даффи была звездой 2000-х, исполнив хит Mercy и завоевав "Грэмми" в 2008 году. Но она исчезла на годы после шокирующего инцидента.

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Впервые за 10 лет известная британская певица Даффи появилась на новом видео в социальных сетях и анонсировала возвращение на сцену. Пять лет назад она рассказала, почему исчезла на годы: певицу похитили, держали в плену и насиловали. Об этом пишет Daily Mail.

Хит Mercy, который сделал Даффи звездой

В клипе на TikTok 40-летняя певица Эме Энн Даффи под фонограмму исполняет ремикс своего хита нулевых Mercy.

Даффи появилась в соцсетях впервые за долгое время

Даффи пока ничего не опубликовала в своем аккаунте Instagram, где есть только один пост. На фотографии, опубликованной в июне 2020 года, она в черном платье сидит на пороге. Комментарии к посту отключены.

Это первый сигнал Даффи, который ее поклонники получили за год после того, как в марте 2024 года она впервые с 2020 года вернулась в социальные сети, чтобы поделиться вдохновляющим посланием со своими поклонниками.

Даффи стала звездой в 2007 году, когда ее синглом Rockferry поднялся на вершины чартов, а в 2008 году она выпустила мегахит Mercy, который вознес ее на вершину славы.

Ее дебютный альбом с такими хитами, как Warwick Avenue и Rain on Your Parade, был продан тиражом в девять миллионов экземпляров и принес Даффи три премии BRIT Awards и премию "Грэмми" за лучший вокальный поп-альбом.

После выхода своего второго альбома Endlessly Даффи в 2011 году сделала перерыв в музыкальной деятельности и занялась различными актерскими ролями.

Но потом певица и автор песен из Уэльса исчезла из соцсетей и прекратила выступать. Только в 2020 году лауреатка "Грэмми" рассказала, что пережила похищение и изнасилование.

По словам певицы, ее похитили из ресторана, где она праздновала день рождения, накачав наркотиками, а потом вывезли за границу, где она пережила изнасилование. После ее вернули в Британию и держали в плену в ее собственном доме. Это длилось более четырех недель. Потом насильник просто исчез.

Звезда рассказала, что сразу после этого она была слишком напугана, чтобы обратиться в полицию, поскольку боялась, что он ее найдет.

Даффи рассказала, что этот инцидент не только оторвал ее от карьеры, но и отдалил от семьи и близких, и ей было трудно с этим справиться.

После ей дважды угрожали: неизвестный шантажировал ее, грозясь продать ее историю СМИ, и трое мужчин ворвались в ее дом. Об обоих инцидентах она сообщила в полицию.

"Теперь я могу оставить это десятилетие позади. Где прошлое и должно быть. Надеюсь, больше не будет вопросов "что случилось с Даффи", теперь вы знаете… и я свободна", — говорила она в сообщении, когда решилась рассказать свою историю сама.

Напомним, в 2024 году полиция трижды арестовывала преследователя певицы Тейлор Свифт.