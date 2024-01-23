Преследователя Тейлор Свифт арестовали дважды за три дня (фото)

Мужчина пытался проникнуть в дом, где находится квартира Тейлор Свифт. Его не впервые видят у здания.

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Мировая популярность американской певицы Тейлор Свифт сопряжена для нее не только со статусом и благосостоянием, но и с приличной долей опасности. Артистку преследуют назойливые фанаты, которые могут представлять опасность и не дают спокойно выйти на улицу. Так, возле квартиры Тейлор на Манхэттене полицейские второй раз за три дня арестовали преследователя певицы, пишет Page Six.

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Сначала лохматый и бородатый мужчина, которого полиция на месте происшествия называла "Дэвид", был задержан 20 января при попытке проникнуть в квартиру звезды. Затем его же задержали 22 января после неудачной попытки проникнуть в здание.

По словам одного из соседей Свифт, сталкера регулярно видели возле здания с Рождества: он сидел на пороге, курил и говорил людям, что пришел увидеть Тейлор. Однажды он даже подарил ей цветы.

По информации полиции, мужчина, имя которого официально так и не названо, был взят под стражу на основании действующего ордера за отказ ответить на вызовы от 2017 года.

Где в момент задержания преследователя находилась артистка, неизвестно. 21 января она была в Буффало, штат Нью-Йорк, где поддерживала своего парня Трэвиса Келси в игре в НФЛ.

Дом Свифт в районе Трайбека на Манхэттене стал обычным местом встреч ее самых ярых поклонников, которые часто ночуют в палатках в надежде мельком увидеть своего кумира.

В 2021 году Тейлор рассказала о своем растущем страхе перед сталкерами и навязчивыми фанатами.

"Мой страх насилия распространился и на мою личную жизнь. Я ношу с собой армейскую повязку QuikClot, предназначенную для огнестрельных или ножевых ранений… достаточное количество сталкеров пытается ворваться в ваш дом, и вы как бы начинаете готовиться к плохим событиям", – призналась артистка.

В мае 2023 года предполагаемый преследователь Митчел Тейбель из Индианы был арестован после того, как посетил дом Свифт в Нэшвилле, после череды странных выходок. Полиция сообщила, что он отправил фотографии оружия членам команды Свифт, угрожая "уничтожить их", а затем оставил сообщение отцу певицы, в котором говорилось, что он – ее "родственная душа" и "он единственный, кто может обеспечить ее безопасность".

В марте Тейбель опубликовал странное видео в TikTok, в котором он призвал поклонников Тейлор Свифт подготовиться к туру Eras, "будучи на шаг впереди Тейлор, куда бы она ни пошла… следить за каждым ее движением".

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