Тейлор Свифт назвала Канье Уэста и Ким Кардашьян "мусором"

Звезда хорошо выучила уроки, которые ей преподнесли недоброжелатели, и теперь наслаждается успехом. Она уверена, что мусор из ее жизни ушел.

33-летняя американская певица тейлор Свифт, ставшая человеком года по версии журнала TIME, в интервью изданию прошлась по рэперу Канье Уэсту и его бывшей жене Ким Кардашьян.

Артистка рассказала о споре, который жостиг апогея, когда Уэст написал в 2016 году песню, включающую вульгарные слова о восходящей звезде. Он утверждал, что Тейлор согласилась на упоминание, но, отрицая это, Ким также взвесила и опубликовала то, что поп-звезда назвала "незаконно записанным телефонным разговором" между парой, который, по ее словам, доказывал обратное.

По словам Тейлор, публичные последствия этого были похожи на "смерть карьеры".

"Не заблуждайтесь – мою карьеру у меня отобрали", – отметила она.

Обсуждая последствия и жестокие потери, которые это нанесло ее благополучию, Тейлор добавила:

"У вас есть полностью сфабрикованный кадр из незаконно записанного телефонного разговора, который Ким Кардашьян отредактировала, а затем выпустила, чтобы сказать всем, что я была лгуньей. Это психологически привело меня в место, где я никогда раньше не была. Я переехала в чужую страну. Я целый год не выходила из арендованного дома. Я боялась отвечать на телефонные звонки".

Певица не уточнила, куда именно переехала, однако в конце 2016-го она начала встречаться с британским актером Джо Алвином, и ходили слухи, что она сняла дом в Лондоне, чтобы проводить с ним больше времени. В этот период она практически исчезла из поля зрения общественности, что, по ее словам, произошло в результате ссоры Кардашьян и Уэста.

"Я оттолкнула большинство людей в своей жизни, потому что больше никому не доверяла. Я ударилась очень, очень тяжело. Я думала, что этот момент негативной реакции негативно определит меня на всю оставшуюся жизнь", – говорит Тейлор.

Большая часть следующего альбома поп-иконы Reputation, вышедшего в 2017 году, была посвящена ее переживаниям во время испытаний.

Несмотря на весь пессимизм, в последующие годы карьера Тейлор только набирала обороты, в то время как многие из ее противников терпели серьезные неудачи, включая Канье. Последний недавно потерял множество рекламных контрактов из-за серии антисемитских высказываний.

Говоря о том, насколько сложной может быть жизнь в центре внимания, Тейлор добавила: "Ничто не вечно. Так что я очень стараюсь быть благодарной за каждую секунду, что я занимаюсь творчеством на этом уровне, потому что раньше у меня это отбирали. Я усвоила одну вещь: моя реакция на все, что происходит, хорошее или плохое, — это продолжать что-то создавать. Продолжайте заниматься искусством".

Она смогла переступить через все козни и недоброжелателей.

"Я также поняла, что нет смысла активно цитировать без кавычек, чтобы победить своих врагов. Мусор каждый раз выносится сам собой", – подчеркнула звезда.

История вражды Тейлор Свифт и Канье Уэста

Вражда Тейлор с Ким и Канье всплыла на поверхность еще в 2009 году, казалось бы, совершенно неожиданно, когда 19-летняя Тейлор присутствовала на церемонии MTV Video Music Awards, принимая награду за лучшее женское видео за песню You Belong with Me. Внезапно, в середине ее благодарственной речи Канье выскочил на сцену, выхватил микрофон из ее рук и закричал:

"Йо, Тейлор, я очень рад за тебя, и я позволю тебе закончить, но у Бейонсе было одно из лучшие видео всех времен. Одно из лучших видео всех времен!"

Момент унижения Тейлор Свифт Канье Уэстом в 2009 году

Пытаясь снять напряжение, Бейонсе позже вызвала Тейлор на сцену, когда она выиграла в одной из номинаций, и позволила звезде кантри-музыки на мгновение оказаться в центре внимания.

Однако напряжение снова возросло, когда Уэст еще раз унизил звезду на VMA в 2015 году.

К февралю 2016 года напряженность достигла точки взрывного кипения после того, как Канье упомянул Тейлор в тексте своего хита "Famous".

Тейлор обиделась на слова рэпера: "Для всех моих ниггеров из Саутсайда, которые знают меня лучше всех, я чувствую, что мы с Тейлор все еще можем заняться сексом / Почему? Я сделал эту с*ку знаменитой". В сопроводительном музыкальном видео также изображена 3D-модель в виде обнаженной Тейлор, лежащая рядом с ним в постели – вместе с целым рядом других знаменитостей, среди которых – Ким Кардашьян, Анна Винтур и Дональд Трамп. Все они, как уже отмечалось, – результат компьютерной графики.

Канье защищал свою позицию, утверждая, что он заранее разговаривал с Тейлор по поводу текста песни, хотя она все отрицала.

Тейлор продолжал обвинять Канье во лжи о том, что он просил у нее разрешения упомянуть ее в своих текстах, что побудило Ким выпустить частичную запись рассматриваемого звонка.

"Я очень рада, что у вас хватило уважения позвонить мне так и рассказать мне это как другу о песне. Это действительно классная вещь и действительно хорошая демонстрация дружбы", — говорит Тейлор на записи.

Свифт нанесла ответный удар, заявив, что, хотя Канье озвучил некоторые аспекты текста, она не согласилась, чтобы ее называли "сукой". С тех пор вражда продолжается, и с обеих сторон раздаются завуалированные насмешки.

