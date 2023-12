Тейлор Свіфт назвала Каньє Веста і Кім Кардаш'ян "сміттям"

Зірка добре вивчила уроки, які їй піднесли недоброзичливці, і тепер насолоджується успіхом. Вона впевнена, що сміття з її життя пішло.

33-річна американська співачка Тейлор Свіфт, яка стала людиною року за версією журналу TIME, в інтерв'ю виданню пройшлася репером Каньє Вестом і його колишньою дружиною Кім Кардаш'ян.

Найбагатша жінка-музикантка в історії США: Топ 5 знаменитих хітів Тейлор Свіфт

Артистка розповіла про суперечку, яка досягла свого апогею, коли Вест написав у 2016 році пісню, що містить вульгарні слова про нову зірку. Він стверджував, що Тейлор погодилася на згадку, але, заперечуючи це, Кім також зважила й опублікувала те, що поп-зірка назвала "незаконно записаною телефонною розмовою" між парою, яка, за її словами, доводила протилежне.

За словами Тейлор, публічні наслідки цього були схожі на "смерть кар'єри".

"Не помиляйтеся — мою кар'єру в мене відібрали", — зазначила вона.

Обговорюючи наслідки та жорстокі втрати, яких це завдало її благополуччю, Тейлор додала:

"У вас є повністю сфабрикований кадр із незаконно записаної телефонної розмови, який Кім Кардаш'ян відредагувала, а потім випустила, щоб сказати всім, що я була брехухою. Це психологічно привело мене в місце, де я ніколи раніше не була. Я переїхала в чужу країну. Я цілий рік не виходила з орендованого будинку. Я боялася відповідати на телефонні дзвінки".

Співачка не уточнила, куди саме переїхала, проте наприкінці 2016-го вона почала зустрічатися з британським актором Джо Алвіном, і ходили чутки, що вона зняла будинок у Лондоні, щоб проводити з ним більше часу. У цей період вона практично зникла з поля зору громадськості, що, за її словами, сталося внаслідок сварки Кардаш'ян і Веста.

"Я відштовхнула більшість людей у своєму житті, тому що більше нікому не довіряла. Я вдарилася дуже, дуже важко. Я думала, що цей момент негативної реакції негативно визначить мене на все життя", — каже Тейлор.

Більша частина наступного альбому поп-ікони Reputation, що вийшов 2017 року, була присвячена її переживанням під час випробувань.

Незважаючи на весь песимізм, у наступні роки кар'єра Тейлор тільки набирала обертів, тоді як багато хто з її супротивників зазнавав серйозних невдач, включно з Каньє. Останній нещодавно втратив безліч рекламних контрактів через серію антисемітських висловлювань.

Говорячи про те, наскільки складним може бути життя в центрі уваги, Тейлор додала: "Ніщо не вічне. Тож я дуже намагаюся бути вдячною за кожну секунду, що я займаюся творчістю на цьому рівні, тому що раніше в мене це відбирали. Я засвоїла одну річ: моя реакція на все, що відбувається, добре чи погане, — це продовжувати щось створювати. Продовжуйте займатися мистецтвом".

Вона змогла переступити через усі підступи і недоброзичливців.

"Я також зрозуміла, що немає сенсу активно цитувати без лапок, щоб перемогти своїх ворогів. Сміття щоразу виноситься саме собою", — підкреслила зірка.

Історія ворожнечі Тейлор Свіфт і Каньє Веста

Ворожнеча Тейлор з Кім і Каньє спливла на поверхню ще 2009 року, здавалося б, абсолютно несподівано, коли 19-річна Тейлор була присутня на церемонії MTV Video Music Awards, приймаючи нагороду за найкраще жіноче відео за пісню You Belong with Me. Раптово, в середині її подячної промови Каньє вискочив на сцену, вихопив мікрофон з її рук і закричав:

"Йо, Тейлор, я дуже радий за тебе, і я дозволю тобі закінчити, але у Бейонсе було одне з найкращих відео всіх часів. Одне з найкращих відео всіх часів!"

Момент приниження Тейлор Свіфт Каньє Вестом у 2009 році

Намагаючись зняти напругу, Бейонсе пізніше викликала Тейлор на сцену, коли вона виграла в одній з номінацій, і дозволила зірці кантрі-музики на мить опинитися в центрі уваги.

Однак напруга знову зросла, коли Вест ще раз принизив зірку на VMA 2015 року.

До лютого 2016 року напруженість досягла точки вибухового кипіння після того, як Каньє згадав Тейлор у тексті свого хіта "Famous".

Тейлор образилася на слова репера: "Для всіх моїх нігерів із Саутсайду, які знають мене краще за всіх, я відчуваю, що ми з Тейлор усе ще можемо зайнятися сексом / Чому? Я зробив цю с*ку знаменитою". У супровідному музичному відео також зображено 3D-модель у вигляді оголеної Тейлор, яка лежить поруч із ним у ліжку — разом із цілою низкою інших знаменитостей, серед яких — Кім Кардаш'ян, Анна Вінтур і Дональд Трамп. Усі вони, як уже зазначалося, - результат комп'ютерної графіки.

Каньє захищав свою позицію, стверджуючи, що він заздалегідь розмовляв з Тейлор з приводу тексту пісні, хоча вона все заперечувала.

Тейлор продовжувала звинувачувати Каньє у брехні про те, що він просив у неї дозволу згадати її у своїх текстах, що спонукало Кім випустити частковий запис дзвінка.

"Я дуже рада, що у вас вистачило поваги зателефонувати мені так і розповісти мені це як другу про пісню. Це справді класна річ і справді гарна демонстрація дружби", — каже Тейлор на записі.

Свіфт завдала удару у відповідь, заявивши, що, хоча Каньє озвучив деякі аспекти тексту, вона не погодилася, щоб її називали "сукою". Відтоді ворожнеча триває, і з обох сторін лунають завуальовані глузування.

