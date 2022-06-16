Знаменитість виросла в родині відомих артистів.

53-річну американську акторку Дженніфер Еністон звинуватили в лицемірстві. Про це пише Daily Mail.

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Зірка серіалу "Друзі" назвала сучасних зірок та інфлюенсерів неробами, адже вони стали популярними через інтернет, а не завдяки своїм талантам.

"Завдяки мережі відомими стали люди, які взагалі нічого не роблять. При тому в них блискучі кар'єри", — зазначила Еністон і окремо виділила знаменитостей, котрі отримали популярність завдяки "жіночій репутації" — світську левицю Періс Гілтон, американську телевізійну особистість Моніку Левінскі — жінок, котрі прославилися завдяки секс-скандалам за їхньою участю.

"Мені пощастило трохи попрацювати в індустрії до того, як вона стала тим, чим є наразі", — додала 53-річна акторка грецького походження.

[ + – ] Білл Клінтон і Моніка Левінскі Фото: Фото из открытых источников

Проте користувачі мережі вирішили нагадати зірці "Друзів" про те, що вона сама народилася в родині відомих артистів Джона Еністона та Ненсі Доу, що неабияк допомогло Дженніфер у побудові акторської кар'єри.

Зокрема один з користувачів мережі став на захист Моніки Левінскі.

"Навіть @Beyonce, пані Жінка-у-владі (яку я люблю і якою захоплююсь) використала ім’я Левінскі в пісні про… ну, щось. Для жінок, які проповідують розширення можливостей, щоб принизити минуле іншої жінки [і] витягнути її заради цього, це виглядає справді лицемірно", — зазначив користувач.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон розповіла, що салат, котрий вона їла в "Друзях", є небезпечним для здоров'я.

Також Фокус писав про сукню Моніки з "Друзів", котру напередодні приміряла 53-річна Дженніфер Еністон.