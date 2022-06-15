Дженніфер Еністон попередила про небезпеку "підробленого" салату, який їла в "Друзях"

Знаменитість назвала інгредієнт, який робить знаменитий салат "шкідливим".

53-річна американська акторка Дженніфер Еністон заявила, що рецепт салату, який її героїня нібито щодня їла в серіалу "Друзі" та який став вірусним у TikTok, насправді "шкідливий для травного тракту". Про це Джен розповіла в інтерв'ю журналу Elle.

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"Я почуваюся жахливо, тому що це буквально знімається як божевільне, і, до речі, це схоже на смачний салат, але це не той, який я мала у "Друзях"", — зазначила вона.

Салат, про який згадує Дженніфер, всі кинулися готувати після того, як його рецептом у соцмережі поділилася домогосподарка з Лос-Анджелеса Ханна під ніком lovelydelites. Крім того, інші блогери публікували такі рецепти. У страві, що є унікальним варіантом традиційного кобба, Ханна наповнила миску червоною цибулею, огірком, фісташками, свіжою петрушкою, свіжою м'ятою і банкою нуту.

Класичний кобб — це поширений у США салат, що складається, як правило, з нарізаної зелені, помідорів, смаженого бекону, відвареного курячого м'яса, авокадо, варених яєць, цибулі, сиру рокфор та вінегретної заправки. Проте блогерка додала до страви нут, який відрізняється високим вмістом клітковини, вітамінів, мінералів та білків. Вживання в їжу бобових приносить багато користі для здоров'я, проте приготовлений нут містить складні цукри та ферментовані олігосахариди. Вони важко перетравлюються і не повністю засвоюються кишківником. Сирий нут містить токсичні речовини, які теж погано засвоюються. Ханна запевняє, що такий салат ідеально підходить для тренування навичок нарізки, оскільки інгредієнти дрібно порізані для максимального смаку.

Зі свого боку Еністон попереджає, що такий салат — "підроблений".

"Чесно кажучи, в мене ніколи не було б стільки нуту в салаті. Це погано для травного тракту", — наголосила Еністон.

Вперше цей салат пов'язали з Еністон у 2010 році, коли її колега фільму "Друзі" Кортні Кокс поділилася подробицями про нього в інтерв'ю Los Angeles Times. За її словами, Джен робив його для своїх колег зі знімального майданчика щодня.

Раніше Дженніфер Еністон розповіла про розлад, від якого страждає багато років і тільки недавно навчилася з ним боротися.

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