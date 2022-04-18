Дженніфер Еністон назвала розлад, від якого страждає багато років

Уперше проблеми постійного недосипання дали себе знати, коли Еністон було приблизно 30 років.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон роками і навіть десятиліттями страждала від розладу сну — від безсоння до лунатизму, що змушувало її боятися кожної нової ночі. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті People.

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За її словами, все це почалося, коли їй виповнилося приблизно 30. Саме в той період акторка помітила наслідки нестачі сну, на які раніше не звертала увагу. Вона усвідомила, як недосипання впливає на її день, роботу, діяльність мозку і навіть на статуру.

Дженніфер підкреслює, що вона намагалася заснути, але зрештою усе зводилося до того, що вона годинами дивилася у стелю, потім на циферблат, намагаючись підраховувати, скільки зможе поспати, якщо засне прямо зараз.

"І чим більше я про це думала, тим важче було заснути", — каже вона.

Зірка "Друзів" часом навіть ходила уві сні, але потім перестала:

"Так, я робила це. Мене розбудила домашня сигналізація, яку я запустила. І я не думаю, що зі мною таке відбувається зараз, — це було, коли я дуже недосипала".

Незважаючи на такі серйозні проблеми, акторка не поспішала звертатися за медичною допомогою, думаючи, що це не є пріоритетом. Але в останні кілька років вона зрозуміла, що їй потрібні справжні ліки від безсоння.

"Це стало тим, з чим я дійсно боролася. Раніше це було останнім у списку, але ви не можете дотримуватися трьох стовпів здоров'я — дієта, фізичні вправи і сон — якщо ви не можете по-справжньому займатися спортом і не можете правильно харчуватися, якщо ви погано спали, тому що ваш біологічний годинник повністю збився".

Знаменитість отримала кваліфіковану медичну допомогу, наполегливо рекомендуючи людям звертатися до лікарів, і саме тому вона приєдналася до нової кампанії "Лови день і ніч", де люди можуть знайти новини та поради щодо вирішення власних проблем зі сном.

Разом із медичною допомогою Еністон тепер впевнена, що певний ритуал перед сном має величезне значення. Вона дає собі час заспокоїтися, робить розтяжку чи йогу та залишає телефон поза кімнатою. Акторка також намагається "щоночі лягати спати однаково, що складно для нас, акторів, тому що, якщо ми знімаємося в кіно, розклад іменує всі плани".

Щоправда, є одна річ, від якої Дженніфер не готова відмовлятися навіть на шкоду повноцінному відпочинку: це сон у ліжку з трьома своїми собаками.

"Це просто занадто затишно, коли вони тебе обіймають! Це того варте. Тим більше, що Честерфілд (півторарічний пес знаменитості) більше не щеня. Тепер він спить просто солодким глибоким сном. Іноді я дійсно заздрю його сну", — пожартувала Еністон.

[ + – ] Дженніфер Еністон зі своїм собакою Честерфілдом

Нагадаємо, Дженніфер сходила на вечерю у Парижі з відомим актором. І це не Бред Пітт, з яким зірці приписували возз'єднання.