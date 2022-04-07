Дженніфер Еністон сходила на побачення з відомим актором

Раніше зірку запідозрили в романі з Бредом Піттом.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон сходила на вечерю в Парижі з одним відомим актором після чуток про возз'єднання з Бредом Піттом. Про це повідомляє Daily Mail.

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Обранцем зірки серіалу "Друзі" став 55-річний американський актор і комік Адам Сендлер, з яким вони зараз разом знімаються у другій частині картини "Убивство на яхті".

Акторську пару помітили в одному з ресторанів Парижа. Дженніфер Еністон обрала для виходу у світ total-black образ — чорне коротке пальто, джинси скіні та чорну сумку. До свого образу вона додала окуляри та сірий шарф. Її волосся було розпущене.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Адам Сендлер у Парижі

Супутник акторки з'явився на публіці в куртці кольору хакі, коричневих штанах та оранжевих кросівках.

Швидше за все, актори вийшли на вечерю в ролі партнерів по фільму, а не як пара, оскільки Адам одружений з акторкою Джекі Сендлер, а для Дженніфер приписують роман із Бредом Піттом.

Раніше Фокус писав про можливе возз'єднання Дженніфер Еністон з її колишнім чоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом. Низка західних ЗМІ повідомили, що колишнє подружжя наразі мешкає разом. Проте офіційних підтверджень чи спростувань від зіркової пари не було.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон заявила, що готова до нових стосунків після розлучення з Джастіном Теру.