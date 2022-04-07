Дженнифер Энистон сходила на свидание с известным актером

Ранее звезду заподозрили в романе с Брэдом Питтом.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон сходила на ужин в Париже с одним известным актером после слухов о воссоединении с Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Избранником звезды сериала "Друзья" стал 55-летний американский актер и комик Адам Сэндлер, с которым они вместе снимаются во второй части картины "Убийство на яхте".

Актерскую пару заметили в одном из ресторанов Парижа. Дженнифер Энистон выбрала для выхода в свет total-black образ – черное короткое пальто, джинсы скинни и черную сумку. К своему образу знаменитость добавила очки и серый шарф. Ее волосы были распущены.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер в Париже

Спутник актрисы появился на публике в куртке цвета хаки, коричневых брюках и оранжевых кроссовках.

Скорее всего, актеры вышли на ужин в роли партнеров по фильму, а не как пара, поскольку Адам давно женат на актрисе Джеки Сэндлер, а для Дженнифер приписывают роман с Брэдом Питтом.

Ранее Фокус писал о возможном воссоединении Дженнифер Энистон с ее бывшим мужем, голливудским актером Брэдом Питтом. Ряд западных СМИ сообщили, что бывшие супруги живут вместе. Однако официальных подтверждений или опровержений от звездной пары не было.

Напомним, Дженнифер Энистон заявила, что готова к новым отношениям после развода с Джастином Теру.