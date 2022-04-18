Дженнифер Энистон назвала расстройство, от которого страдает много лет

Впервые проблемы постоянного недосыпа дали о себе знать, когда Энистон было около 30 лет.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон годами и даже десятилетиями страдала от расстройства сна – от бессонницы до лунатизма, что заставляло ее бояться каждой новой ночи. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

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По ее словам, все это началось, когда ей исполнилось около 30. Именно в тот период актриса стала замечать последствия недостатка сна, на которые раньше не обращала внимание. Она осознала, как недосып влияет на ее день, работу, деятельность мозга и даже на телосложение.

Дженнифер подчеркивает, что она пыталась уснуть, но в итоге все сводилось к тому, что она часами смотрела в потолок, потом на циферблат, пытаясь подсчитывать, сколько сможет поспать, если уснет прямо сейчас.

"И чем больше я об этом думала, тем труднее было уснуть", – говорит она.

Звезда "Друзей" временами даже ходила во сне, но потом перестала:

"Да, я делала это. Меня разбудила домашняя сигнализация, которую я запустила. И я не думаю, что со мной подобное происходит сейчас, – это было, когда я очень недосыпала".

Несмотря на столь серьезные проблемы, актриса не спешила обращаться за медицинской помощью, думая, что это не является приоритетом. Но в последние несколько лет она поняла, что ей нужно настоящее лекарство от бессонницы.

"Это стало тем, с чем я действительно боролась. Раньше это было последним в списке, но вы не можете соблюдать три столпа здоровья – диету, физические упражнения и сон – если вы не можете по-настоящему заниматься спортом и не можете правильно питаться, если вы плохо спали, потому что ваши биологические часы полностью сбились".

Знаменитость получила квалифицированную медицинскую помощь, настоятельно рекомендуя людям обращаться к докторам, и именно поэтому она присоединилась к новой кампании "Лови день и ночь", где люди могут найти новости и советы по решению собственных проблем со сном.

Наряду с медицинской помощью Энистон теперь уверена, что определенный ритуал перед сном имеет огромное значение. Она дает себе время успокоиться, делает растяжку или йогу и оставляет телефон вне комнаты. Актриса также пытается "каждую ночь ложиться спать одинаково, что сложно для нас, актеров, потому что, если мы снимаемся в кино, расписание менует все планы".

Правда, есть одна вещь, от которой Дженнифер не готова отказываться даже в ущерб полноценному отдыху: это сон в кровати с тремя своими собаками.

"Это просто слишком уютно, когда они тебя обнимают! Это того стоит. Тем более, что Честерфилд (полуторагодовалый пес знаменитости) больше не щенок. Теперь он спит просто сладким глубоким сном. Иногда я действительно завидую его сну", – пошутила Энистон.

[ + – ] Дженнифер Энистон со своим псом Честерфилдом

Напомним, Дженнифер сходила на ужин в Париже с известным актером. И это – не Брэд Питт, с которым звезде приписывали воссоединение.