Дженнифер Энистон предупредила об опасности "поддельного" салата, который ела в "Друзьях"

Знаменитость назвала ингредиент, который делает знаменитый салат "вредным".

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон заявила, что рецепт салата, который ее героиня якобы ежедневно ела в сериала "Друзья", ставший вирусным в TikTok, на самом деле "вреден для пищеварительного тракта". Об этом Джен рассказала в интервью журналу Elle.

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"Я чувствую себя ужасно, потому что это буквально снимается как сумасшедшее, и, кстати, это похоже на вкусный салат, но это не тот, который у меня был в "Друзьях"", – отметила она.

Салат, о котором упоминает Дженнифер, все бросились готовить после того, как его рецептом в соцсети поделилась домохозяйка из Лос-Анджелеса Ханна под ником lovelydelites. Кроме того, и другие блогеры публиковали подобные рецепты. В блюде, представляющем собой уникальный вариант традиционного кобба, Ханна наполнила миску красным луком, огурцом, фисташками, свежей петрушкой, свежей мятой и банкой нута.

Классический кобб – это распространенный в США салат, состоящий, как правило, из нарезанной зелени, помидоров, жареного бекона, отварного куриного мяса, авокадо, вареных яиц, лука, сыра рокфор и винегретной заправки. Однако блогер добавила в блюдо нут, который отличается высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов и белков. Употребление в пищу бобовых приносит много пользы для здоровья, однако приготовленный нут содержит сложные сахара и ферментируемые олигосахариды. Они трудно перевариваются и не полностью усваиваются кишечником. Сырой нут содержит токсичные вещества, которые тоже плохо усваиваются. Ханна уверяет, что такой салат идеально подходит для тренировки навыков нарезки, поскольку ингредиенты мелко покрошены для максимального вкуса.

В свою очередь Энистон предупреждает, что такой салат – "поддельный".

"Честно говоря, у меня никогда не было бы столько нута в салате. Это плохо для пищеварительного тракта", – подчеркнула Энистон.

Вперве этот салат связали с Энистон в 2010 году, когда ее коллега по фильму "Друзья" Кортни Кокс поделилась подробностями о нем в интервью Los Angeles Times. По ее словам, Джен делал его для своих коллег по съемочной площадке каждый день.

Ранее Дженнифер Энистон рассказала о расстройстве, от которого страдает много лет и только недавно научилась с ним бороться.

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