Дженніфер Еністон приміряла вінтажну сукню Моніки із серіалу "Друзі"

Сукню акторки Кортні Кокс Еністон забрала після зйомок серіалу "Друзі" у 2004 році.

Дженніфер Еністон повертає моду на "Друзів". 53-річна актриса приміряла сукню своєї колеги по цеху, Кортні Кокс, яку та одягала на зйомки серіалу двадцять років тому. Фото в ностальгійному образі з минулого Еністон опублікувала в Instagram свого друга Кріса Макміллана. Про це пише Нarper's bazaar.

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На знімку актриса, яка зіграла Рейчел Грін у культовому серіалі "Друзі", обіймається з Макмілланом. Еністон тегнула Кортні Кокс зі словами: "Знайома сукня?". У відповідь її колега написала "любчики", схваливши вбрання акторки. Нагадаємо, героїня Кортні Кокс у серіалі "Друзі" Моніка Геллер носила таку сукню в одному із сезонів.

[ + – ] Instagram/jenniferaniston/ Та сама сукня Моніки з "Друзів", яку приміряла Еністон Фото: Instagram

Раніше Еністон зізналася в інтерв'ю виданню People, що вкрала сукню з гардеробу Моніки.

"Я зайшла до її вбиральні та витягла сукню, яку носила Моніка. Вона досі в мене, і ношу [її] досі, і вона мені пасує", — сказала вона. Еністон додала, що ця сукня з квітковим принтом, чорним мереживом, крихітними квіточками, V-подібним вирізом і короткими рукавами з рюшами.

Нагадаємо, що протягом багатьох років Кортні Кокс, Дженніфер Еністон і Ліза Кудроу, яка зіграла Фібі Буффе в серіалі "Друзі", залишаються близькими подругами. Акторки культового шоу, як відомо, знову зібралися разом у 2021 році для зйомок спецвипуску "Друзі: Возз'єднання".

Фокус раніше писав про те, що 53-річна американська актриса Дженніфер Еністон поділилася відео зі своєю подругою, 57-річною акторкою Кортні Кокс. Зірки "Друзів" позували в чорній і білій футболках, присвячених останній серії культового серіалу. Короткий бумеранг в Instagram супроводжував напис "Друзі назавжди", а під ним були значки шести ключів — відсилка до моменту, коли всі друзі залишили свої ключі від квартир через переїзд Моніки та Чендлера та поїхали.

Також Фокус розповідав, як акторка Кортні Кокс визнала те, що боялася постаріти, через що була сильно залежна від уколів краси. Якоїсь миті їй довелося зупинитися, оскільки ін'єкції змінювали її зовнішність до невпізнання.