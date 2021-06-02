Дженніфер Еністон порадувала фанатів селфі з усіма "друзями" (фото)

За словами акторки, вона досі насолоджується тим, що герої популярного серіалу "знову разом".

Американська акторка Дженніфер Еністон виставила чергові знімки зі знімального майданчика спеціального випуску серіалу "Друзі".

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Фото з'явилося в особистому Instagram-акаунті зірки Голлівуду.

Дженніфер Еністон, яка зіграла роль Рейчел Грін, зізналася, що продовжує насолоджуватися від спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" і подякувала кожному, хто взяв участь в проекті.

Крім селфі в оточенні всіх "друзів", Дженніфер Еністон виставила фотографію іншого актора Девіда Швіммера, який сидів у кадрі зі співаком Джастіном Бібером і його дружиною Гейлі.

Зірка Голлівуду також зробила спільний знімок із режисером Джеймсом Берроузом, який зняв перший сезон серіалу "Друзі".

"Все ще насолоджуюся любов'ю від "Friends Reunion". Дякую кожному з вас. Проведіть пальцем, щоб побачити... Фантастичне селфі, зняте з нами п'ятьома. Коли два абсолютно різні світи стикаються — обличчя Швіммера говорить саме за себе. Власне легенда, наш режисер першого сезону, Тато Джеймс Берроуз", — йдеться у підписі до публікації.

Зазначимо, що за 12 годин допис Дженніфер Еністон в Instagram зібрав понад 5 млн лайків.

[ + – ] Дженніфер Еністон із головними акторами серіалу "Друзі"

Раніше Фокус повідомляв, що спецвипуск "Друзі. Возз'єднання" вийшов 27 травня. Вже дорослих акторів вперше за майже 20 років зібрали на одному знімальному майданчику в зворушливому випуску, в якому вони згадували, як проходили зйомки популярного серіалу.

Також Фокус розповідав, що актори "Друзів" зробили несподіване зізнання про свої почуття через 17 років. З'ясувалося, що Дженніфер Еністон і Девід Швіммер були закохані одне в одного в першому сезоні.