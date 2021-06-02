Дженніфер Еністон порадувала фанатів селфі з усіма "друзями" (фото)
За словами акторки, вона досі насолоджується тим, що герої популярного серіалу "знову разом".
Американська акторка Дженніфер Еністон виставила чергові знімки зі знімального майданчика спеціального випуску серіалу "Друзі".
Фото з'явилося в особистому Instagram-акаунті зірки Голлівуду.
Дженніфер Еністон, яка зіграла роль Рейчел Грін, зізналася, що продовжує насолоджуватися від спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" і подякувала кожному, хто взяв участь в проекті.
Крім селфі в оточенні всіх "друзів", Дженніфер Еністон виставила фотографію іншого актора Девіда Швіммера, який сидів у кадрі зі співаком Джастіном Бібером і його дружиною Гейлі.
Зірка Голлівуду також зробила спільний знімок із режисером Джеймсом Берроузом, який зняв перший сезон серіалу "Друзі".
"Все ще насолоджуюся любов'ю від "Friends Reunion". Дякую кожному з вас. Проведіть пальцем, щоб побачити... Фантастичне селфі, зняте з нами п'ятьома. Коли два абсолютно різні світи стикаються — обличчя Швіммера говорить саме за себе. Власне легенда, наш режисер першого сезону, Тато Джеймс Берроуз", — йдеться у підписі до публікації.
Зазначимо, що за 12 годин допис Дженніфер Еністон в Instagram зібрав понад 5 млн лайків.
Раніше Фокус повідомляв, що спецвипуск "Друзі. Возз'єднання" вийшов 27 травня. Вже дорослих акторів вперше за майже 20 років зібрали на одному знімальному майданчику в зворушливому випуску, в якому вони згадували, як проходили зйомки популярного серіалу.
Також Фокус розповідав, що актори "Друзів" зробили несподіване зізнання про свої почуття через 17 років. З'ясувалося, що Дженніфер Еністон і Девід Швіммер були закохані одне в одного в першому сезоні.