Дженнифер Энистон порадовала фанатов селфи со всеми "друзьями" (фото)
По словам актрисы, она до сих пор наслаждается тем, что герои популярного сериала "снова вместе".
Американская актриса Дженнифер Энистон выставила очередные снимки со съемочной площадки специального выпуска сериала "Друзья".
Фото появилось в личном Instagram-аккаунте звезды Голливуда.
Дженнифер Энистон, сыгравшая роль Рэйчел Грин, призналась, что продолжает наслаждаться от спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" и поблагодарила каждого, кто взял участие в проекте.
Кроме селфи в окружении всех "друзей", Дженнифер Энистон выставила фотографию другого актера Дэвида Швиммера, сидевшего в кадре с певцом Джастином Бибером и его женой Хейли.
Звезда Голливуда также сделала совместный снимок с режиссером Джеймсом Берроузом, который снял первый сезон сериала "Друзья".
"Все еще наслаждаюсь любовью от "Friends Reunion". Спасибо каждому из вас. Проведите пальцем, чтобы увидеть…Фа нтастическое селфи, снятое с нами пятерыми. Когда два совершенно разных мира сталкиваются — лицо Швиммера говорит само за себя. Сама легенда, наш режиссер первого сезона, Папа Джеймс Берроуз", — говорится в подписи к публикации.
Отметим, что за 12 часов пост Дженнифер Энистон в Instagram собрал свыше 5 млн лайков.
Ранее Фокус сообщал, что спецвыпуск "Друзья. Воссоединение" вышел 27 мая. Изрядно повзрослевших актеров впервые за почти 20 лет собрали на одной съемочной площадке в трогательном выпуске, в котором они вспоминали, как проходили съемки популярного сериала.
Также Фокус рассказывал, что актеры "Друзей" сделали неожиданное признание о своих чувствах спустя 17 лет. Выяснилось, что Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были влюблены друг в друга в первом сезоне.