Друзі назавжди. Дженніфер Еністон поділилася відео з Кортні Кокс

Знаменитості позують без фільтрів та макіяжу.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон на своїй Instagram-сторінці з понад 40 млн підписників поділилася відео зі своєю подругою, 57-річною акторкою Кортні Кокс.

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Зірки серіалу "Друзі" зняли короткий розмитий бумеранг, на якому позували у чорній та білій футболках, присвячених останній серії "Друзів". На них був напис "Друзі назавжди", а під ним – 6 ключів – відсилання до моменту, коли всі друзі залишили свої ключі через переїзд Моніки та Чендлера та поїхали.

"Друзі назавжди", — підписала Еністон ролик, на якому американські зірки позують без фільтрів та макіяжу.

[ + – ] Дженніфер Еністон та Кортні Кокс

Зазначимо, що акторки залишаються хорошими подругами й поза екраном. Дженніфер навіть стала хрещеною мамою доньки Кортні.

Нагадаємо, 57-річна Кортні Кокс знялася для глянцю та розповіла про те, що її донька є головним хейтером акторки. Найбільшій критиці піддається контент Кортні Кокс у соцмережах, який її донька Коко не схвалює.

Також Фокус розповідав про нову сторінку в особистому житті Дженніфер Еністон. Знаменитості приписують роман з її колишнім чоловіком Бредом Піттом. Західні таблоїди вважають, що пара вже мешкає разом та пробує відновити свої стосунки через майже 20 років.