Елтон Джон назвав офіційний Ватикан "лицемірами" за відмову благословляти одностатеві шлюби

Британський співак виступив проти католицького духовенства, які продовжують називати одностатеве кохання "гріхом".

73-річний співак Елтон Джон назвав Ватикан і католицьке духовенство "лицемірами", після того, як Конгрегація Віровчення Ватикану заявила, що католицька церква не має повноважень благословляти союзи осіб однієї статі. Про це пише Variety.

Конгрегація підкреслила, що заборона благословення не означає ні дискримінацію, ні засудження осіб, які перебувають в одностатевих стосунках. Учасників таких спілок слід приймати "з повагою, співчуттям і делікатністю", уникаючи "будь-якого сліду несправедливої дискримінації".

[ + – ] Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш

Папа Франциск був проінформований про рішення Конгрегації і дав згоду на офіційне оприлюднення відповіді та супровідного коментаря до нього з підписами префекта і секретаря Конгрегації кардинала Луїса Ладарії і архієпископа Джакомо Моранді.

Пояснюючи причини такого рішення, у Ватикані зазначили, що Церква благословляє тільки те, що "об'єктивно спрямоване на отримання і вираження благодаті, згідно з Божим задумом". З цієї ж причини Церква не підтримує "сексуальні практики поза шлюбом", оскільки вони не спрямовані на передавання життя і не відповідають тому "Божому задуму". Хоча в таких стосунках і можуть існувати "позитивні елементи".

Елтон Джон написав у Twitter, що в 2019 році Ватикан фінансував автобіографічний фільм "Рокетмен", в якому, крім іншого, розповідається і про шлюб Елтона з його багаторічним партнером Девідом Фернішем.

"Як може Ватикан відмовлятися благословляти одностатеві шлюби, тому що "вони є гріхом", але при цьому отримувати прибуток, інвестуючи мільйони в "Рокетмена", фільм, в якому я прославляю те щастя, що знайшов у шлюбі з Девідом?", — написав Елтон у соцмережах, додавши хештег "лицемірство".

[ + – ] Скріншоти статей про Ватикан

Джон додав до твіту скріншоти двох статей, в одній з яких йдеться про відмову Ватикану благословляти одностатеві шлюби, а в іншій — про те, як Ватикан витратив мільйони на біографічний фільм Елтона Джона.

Хоча це твердження не було підтверджене Ватиканом, вони його не спростували. Спочатку новина була опублікована в італійському виданні Corriere Della Sera в статті, в якій аналізуються різні інвестиції Ватикану. Як говорилося в статті, більше 4 мільйонів євро пішло на фінансування фільмів "Люди в чорному" та "Рокетмена".

Елтон Джон був виконавчим продюсером фільму, а Ферніш був продюсером. Виробництво байопіку "Рокетмен" коштувало майже 40 мільйонів доларів, у прокаті він зібрав більше 195 мільйонів. Головну роль у ньому виконав Терон Еджертон.

[ + – ] Терон Еджертон у ролі Елтона Джона в фільмі "Рокетмен"/Усі фото: Instagram eltonjohn

Нагадаємо, колишній вихованець підготовчої семінарії Пія X у Ватикані нещодавно заявив, що став жертвою сексуальних домагань з боку іншої семінариста — той нібито домагався до нього, зокрема, у ванній за вівтарем у Базиліці Святого Петра. Насильство відбувалося в період між 2007 і 2012 роками. Позивач давав свідчення щодо двох священиків — проти 28-річного Габріелла Мартінеллі, який нібито й примушував його до статевого зв'язку, а також проти 72-річного батька Енріко Радич, який у вищезгаданий період обіймав посаду ректора семінарії, і, нібито знаючи про те, що відбувається, не вживав жодних заходів.