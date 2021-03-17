Экс-семинарист заявил о домогательствах в резиденции Папы Римского в Ватикане

Предполагаемый потерпевший утверждает, что ректор знал о домогательствах, но не принимал никаких мер.

Бывший воспитанник подготовительной семинарии Пия X заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны другого семинариста – тот якобы домогался к нему, в том числе, в ванной за алтарем в Базилике Святого Петра. Как сообщает Reuters со ссылкой на предполагаемую жертву, которой сейчас 28 лет и имя которой решили не называть, насилие происходило в период между 2007 и 2012 годами.

Истец давал показания в отношении двух священников – против 28-летнего Габриэлле Мартинелли, который якобы и принуждал его к половой связи, а также против 72-летнего отца Энрико Радиче, который в вышеупомянутый период занимал должность ректора семинарии, и, якобы зная о происходящем, не принимал никаких мер.

В семинарии, о которой идет речь, проживают алтарники, которые служат мессу в Базилике Святого Петра – папской церкви с куполом в центре Ватикана. Позже Мартинелли стал священником в северной Италии.

По словам предполагаемой жертвы, Мартинелли по ночам ложился в его кровать и заставлял его дотрагиваться до него, а также заниматься сексом в другой комнате. Ответчик отвергает обвинения.

Другой обвиняемый – отец Энрико Радиче – заявляет, что не знал о насилии, потому возложил на Мартинелли обязанности по надзору за другими прислужниками.

Ранее сообщалось, что посла Ватикана во Франции обвиняют в сексуальных домогательствах.

Ранее Папа Римский Франциск исключил двух кардиналов из кабинета советников после того, как оказалось, что они замешаны в сексуальном скандале. Оба кардинала обвинялись в домогательствах к несовершеннолетним.

А дипломата-священнослужителя Карло Капеллу приговорили к пяти годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии.

Также все 34 епископа Чили подали папе Римскому Франциску прошения об отставке в связи с громким скандалом, в котором оказались замешаны чилийские священнослужители. В сексуальных преступлениях против несовершеннолетних обвиняются почти 80 чилийских священнослужителей.