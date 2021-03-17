Екс-семінарист заявив про домагання в резиденції Папи Римського у Ватикані

Передбачуваний потерпілий заявляє, що ректор знав про домагання, але не вживав жодних заходів.

Колишній вихованець підготовчої семінарії Пія X заявив, що став жертвою сексуальних домагань з боку іншого семінариста — той нібито домагався до нього, у тому числі у ванній за вівтарем у Базиліці Святого Петра. Як повідомляє Reuters з посиланням на передбачувану жертву, якому наразі 28 років і ім'я якого вирішили не називати, насильство відбувалося в період між 2007 і 2012 роками.

Позивач давав свідчення щодо двох священиків — проти 28-річного Габріелла Мартінеллі, який нібито і примушував його до статевого зв'язку, а також проти 72-річного отця Енріко Радич, який у вищезгаданий період обіймав посаду ректора семінарії, і, нібито знаючи про те, що відбувається, не вживав ніяких заходів.

У семінарії, про яку йде мова, проживають алтарники, які служать месу в Базиліці Святого Петра — папській церкві з куполом у центрі Ватикану. Пізніше Мартінеллі став священиком у північній Італії.

За словами передбачуваної жертви, Мартінеллі ночами лягав у його ліжко і змушував його доторкатися до нього, а також займатися сексом в іншій кімнаті. Відповідач відкидає звинувачення.

Інший обвинувачений — отець Енріко Радич — заявляє, що не знав про насильство, тому поклав на Мартінеллі обов'язки щодо нагляду за іншими прислужниками.

Раніше повідомлялося, що посла Ватикану у Франції звинувачують у сексуальних домаганнях.

Раніше Папа Римський Франциск виключив двох кардиналів з кабінету радників після того, як виявилося, що вони замішані в сексуальному скандалі. Обидва кардинали звинувачувалися в домаганнях до неповнолітніх.

А дипломата-священнослужителя Карло Капелу засудили до п'яти років в'язниці за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Також усі 34 єпископи Чилі подали папі Римському Франциску прохання про відставку у зв'язку з гучним скандалом, у якому замішані чилійські священнослужителі. У сексуальних злочинах проти неповнолітніх звинувачуються майже 80 чилійських священнослужителів.