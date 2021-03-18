Элтон Джон назвал официальный Ватикан "лицемерами" за отказ благословлять однополые браки

Британский певец выступил против католического духовенства, которые продолжают называть однополую любовь "грехом"

73-летний певец Элтон Джон назвал Ватикан и католическое духовенство "лицемерами", после того, как Конгрегация вероучения Ватикана заявила, что католическая церковь не имеет полномочий благословлять союзы лиц одного пола. Об этом пишет Variety.

Конгрегация подчеркнула, что запрет благословения не означает ни дискриминации, ни осуждения лиц, находящихся в однополых отношениях. Участников таких союзов следует принимать "с уважением, сочувствием и деликатностью", избегая "любого следа несправедливой дискриминации".

[ + – ] Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш

Папа Франциск был проинформирован о решении Конгрегации и дал согласие на официальное обнародование ответа и сопроводительного комментария к нему с подписями префекта и секретаря Конгрегации кардинала Луиса Ладарии и архиепископа Джакомо Моранди.

Объясняя причины такого решения, в Ватикане отметили, что Церковь благословляет только то, что "объективно направлено на получение и выражение благодати, согласно Божьим замыслам". По этой же причине Церковь не поддерживает "сексуальные практики вне брака", так как они не направлены на передачу жизни и не соответствуют поэтому "Божьим замыслам". Хотя в таких отношениях и могут существовать "положительные элементы".

Элтон Джон написал в Twitter, что в 2019 году Ватикан финансировал автобиографический фильм "Рокетмен", в котором, кроме прочего, рассказывается и о браке Элтона с его многолетним партнером Дэвидом Фернишем.

"Как может Ватикан отказываться благословлять однополые браки, потому что "они являются грехом", но при этом получать прибыль, инвестируя миллионы в "Рокетмена", фильм, в котором я прославляю то счастье, что обрел в браке с Дэвидом?", — написал Элтон в соцсетях, добавив хештег "лицемерие".

[ + – ] Скриншоты статей о Ватикане

Джон приложил к твиту скриншоты двух статей, в одной из которых говорится об отказе Ватикана благословлять однополые браки, а в другой – о том, как Ватикан потратил миллионы на биографический фильм Элтона Джона.

Хотя это утверждение не было подтверждено Ватиканом, они его не опровергли. Первоначально новость была опубликована в итальянском издании Corriere Della Sera в статье, в которой анализируются различные инвестиции Ватикана. Как говорилось в статье, более 4 миллионов евро пошло на финансирование фильмов "Люди в черном" и "Рокетмена".

Элтон Джон был исполнительным продюсером фильма, а Ферниш выступал в качестве продюсера. Производство байопика "Рокетмен" стоило около 40 миллионов долларов, в прокате он собрал более 195 миллионов. Главную роль в нем исполнил Тэрон Эджертон.

[ + – ] Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона в фильме "Рокетмен"/Все фото: Instagram eltonjohn

Напомним, бывший воспитанник подготовительной семинарии Пия X в Ватикане недавно заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны другого семинариста – тот якобы домогался к нему, в том числе, в ванной за алтарем в Базилике Святого Петра. Насилие происходило в период между 2007 и 2012 годами. Истец давал показания в отношении двух священников – против 28-летнего Габриэлле Мартинелли, который якобы и принуждал его к половой связи, а также против 72-летнего отца Энрико Радиче, который в вышеупомянутый период занимал должность ректора семинарии, и, якобы зная о происходящем, не принимал никаких мер.