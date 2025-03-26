Відома співачка повертається на сцену через 10 років після викрадення та зґвалтування

Даффі була зіркою 2000-х, виконавши хіт Mercy і завоювавши "Греммі" у 2008 році. Але вона зникла на роки після шокуючого інциденту.

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Уперше за 10 років відома британська співачка Даффі з'явилася на новому відео в соціальних мережах і анонсувала повернення на сцену. П'ять років тому вона розповіла, чому зникла на роки: співачку викрали, тримали в полоні та ґвалтували. Про це пише Daily Mail.

Хіт Mercy, який зробив Даффі зіркою

У кліпі на TikTok 40-річна співачка Еме Енн Даффі під фонограму виконує ремікс свого хіта нульових Mercy.

Даффі з'явилася в соцмережах уперше за довгий час

Даффі поки нічого не опублікувала у своєму акаунті Instagram, де є тільки один пост. На фотографії, опублікованій у червні 2020 року, вона в чорній сукні сидить на порозі. Коментарі до посту вимкнено.

Це перший сигнал Даффі, який її шанувальники отримали за рік після того, як у березні 2024 року вона вперше з 2020 року повернулася в соціальні мережі, щоб поділитися надихаючим посланням зі своїми шанувальниками.

Даффі стала зіркою 2007 року, коли її сингл Rockferry піднявся на вершини чартів, а 2008 року вона випустила мегахіт Mercy, який підніс її на вершину слави.

Її дебютний альбом з такими хітами, як Warwick Avenue і Rain on Your Parade, продали накладом у дев'ять мільйонів примірників, і він приніс Даффі три премії BRIT Awards і премію "Греммі" за найкращий вокальний поп-альбом.

Після виходу свого другого альбому Endlessly Даффі 2011 року зробила перерву в музичній діяльності і зайнялася різними акторськими ролями.

Але потім співачка й авторка пісень з Уельсу зникла із соцмереж і припинила виступати. Лише 2020 року лауреатка "Греммі" розповіла, що пережила викрадення та зґвалтування.

За словами співачки, її викрали з ресторану, де вона святкувала день народження, накачавши наркотиками, а потім вивезли за кордон, де вона пережила зґвалтування. Опісля її повернули до Британії і тримали в полоні в її власному будинку. Це тривало понад чотири тижні. Потім ґвалтівник просто зник.

Зірка розповіла, що одразу після цього вона була надто налякана, щоб звернутися в поліцію, оскільки боялася, що він її знайде.

Даффі розповіла, що цей інцидент не тільки відірвав її від кар'єри, а й віддалив від сім'ї та близьких, і їй було важко з цим впоратися.

Після цього їй двічі погрожували: невідомий шантажував її, погрожуючи продати її історію ЗМІ, і троє чоловіків увірвалися в її будинок. Про обидва інциденти вона повідомила в поліцію.

"Тепер я можу залишити це десятиліття позаду. Де минуле і має бути. Сподіваюся, більше не буде запитань "що трапилося з Даффі", тепер ви знаєте... і я вільна", — говорила вона в повідомленні, коли зважилася розповісти свою історію сама.

Нагадаємо, 2024 року поліція тричі заарештовувала переслідувача співачки Тейлор Свіфт.