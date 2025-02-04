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Стиль жизни

Досадная неприятность: дорогое платье Бейонсе "сломалось" на "Грэмми 2025" (фото)

Schiaparelli, Бейонсе, Грэмми 2025
Фото: Getty | Бейонсе получила награду в платье Schiaparelli

Заметив косточки, Бейонсе не подала виду и быстро исправила этот неудобный модный момент.

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43-летняя американская певица Бейонсе, которы на "Грэмми 2025" наконец получила долгожданную награду за "Альбом года", доведя количество своих золотых граммофонов до 35 штук, попала в модный казус из-за платья, пишет InStyle.

Во время церемонии вручения премии "Грэмми" 2025 года дебютный альбом культовой артистки в стиле кантри "Cowboy Carter" получил награду за лучший кантри-альбом, сделав ее первой чернокожей женщиной, когда-либо побеждавшей в этой категории. Она была так шокирована своей победой и наградой, которую вручила Тейлор Свифт, что даже не заметила, что косточки ее платья выпирают из-под расшитого бисером кутюрного наряда.

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Награду Бейонсе вручила Тейлор Свифт

Бейонсе сияла в индивидуальном платье Schiaparelli Haute Couture с халтер-воротником, расшитом бисером, с узором пейсли в стиле вестерн, который напоминал бандану. В центре ее платья был вырез в форме пейсли с инкрустированным кристаллами жемчужным акцентом. Бейонсе надела платье с соответствующими оперными перчатками, подвесными жемчужными серьгами и бархатными остроносыми туфлями на платформе.

Предательски показавшиеся косточки попали на камеры многочисленных фотографов, однако певица сделала вид, что ничего не произошло. А к тому времени, как она поднялась на сцену, чтобы получить награду за "Альбом года", оплошность была устранена.

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Когда Бейонсе получила награду "Альбом года", дефект на платье уже был устранен
Фото: Getty

Ранее Фокус писал о том, в каких странных нарядах пришли на "Грэмми" Уиллоу Смит и ее старший брат Джейден.