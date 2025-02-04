Прикра неприємність: дорога сукня Бейонсе "зламалася" на "Греммі 2025" (фото)

Помітивши кісточки, Бейонсе не подала виду і швидко виправила цей незручний модний момент.

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43-річна американська співачка Бейонсе, яка на "Греммі 2025" нарешті отримала довгоочікувану нагороду за "Альбом року", довівши кількість своїх золотих грамофонів до 35 штук, потрапила в модний казус через сукню, пише InStyle.

Під час церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року дебютний альбом культової артистки в стилі кантрі "Cowboy Carter" здобув нагороду за найкращий кантрі-альбом, зробивши її першою чорношкірою жінкою, яка коли-небудь перемагала в цій категорії. Вона була так шокована своєю перемогою і нагородою, яку вручила Тейлор Свіфт, що навіть не помітила, що кісточки її сукні випирають з-під розшитого бісером кутюрного вбрання.

Нагороду Бейонсе вручила Тейлор Свіфт

Бейонсе сяяла в індивідуальній сукні Schiaparelli Haute Couture з халтер-комірцем, розшитим бісером, з візерунком пейслі в стилі вестерн, який нагадував бандану. У центрі її сукні був виріз у формі пейслі з інкрустованим кристалами перловим акцентом. Бейонсе одягла сукню з відповідними оперними рукавичками, підвісними перловими сережками і оксамитовими гостроносими туфлями на платформі.

Зрадницьки кісточки потрапили на камери численних фотографів, проте співачка зробила вигляд, що нічого не сталося. А на той час, як вона піднялася на сцену, щоб отримати нагороду за "Альбом року", помилку було усунуто.

Коли Бейонсе отримала нагороду "Альбом року", дефект на сукні вже було усунуто Фото: Getty

Раніше Фокус писав про те, в яких дивних вбраннях прийшли на "Греммі" Віллоу Сміт і її старший брат Джейден.