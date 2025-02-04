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Стиль життя

Прикра неприємність: дорога сукня Бейонсе "зламалася" на "Греммі 2025" (фото)

Schiaparelli, Бейонсе, Греммі 2025
Фото: Getty | Бейонсе отримала нагороду в сукні Schiaparelli

Помітивши кісточки, Бейонсе не подала виду і швидко виправила цей незручний модний момент.

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43-річна американська співачка Бейонсе, яка на "Греммі 2025" нарешті отримала довгоочікувану нагороду за "Альбом року", довівши кількість своїх золотих грамофонів до 35 штук, потрапила в модний казус через сукню, пише InStyle.

Під час церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року дебютний альбом культової артистки в стилі кантрі "Cowboy Carter" здобув нагороду за найкращий кантрі-альбом, зробивши її першою чорношкірою жінкою, яка коли-небудь перемагала в цій категорії. Вона була так шокована своєю перемогою і нагородою, яку вручила Тейлор Свіфт, що навіть не помітила, що кісточки її сукні випирають з-під розшитого бісером кутюрного вбрання.

Бейонсе Тейлор Свіфт Греммі 2025 Fullscreen
Нагороду Бейонсе вручила Тейлор Свіфт

Бейонсе сяяла в індивідуальній сукні Schiaparelli Haute Couture з халтер-комірцем, розшитим бісером, з візерунком пейслі в стилі вестерн, який нагадував бандану. У центрі її сукні був виріз у формі пейслі з інкрустованим кристалами перловим акцентом. Бейонсе одягла сукню з відповідними оперними рукавичками, підвісними перловими сережками і оксамитовими гостроносими туфлями на платформі.

Зрадницьки кісточки потрапили на камери численних фотографів, проте співачка зробила вигляд, що нічого не сталося. А на той час, як вона піднялася на сцену, щоб отримати нагороду за "Альбом року", помилку було усунуто.

Бейонсе сукня Греммі 2025 Fullscreen
Коли Бейонсе отримала нагороду "Альбом року", дефект на сукні вже було усунуто
Фото: Getty

Раніше Фокус писав про те, в яких дивних вбраннях прийшли на "Греммі" Віллоу Сміт і її старший брат Джейден.