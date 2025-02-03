Дочка Вілла Сміта прийшла на "Греммі 2025" в одній спідній білизні (відео)

Віллоу Сміт не вперше з'являється на публіці в подібному вигляді. У вересні 2024-го вона вже вигуляла схоже вбрання в Парижі.

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24-річна Віллоу Сміт разом зі своїм братом Джейденом відвідала церемонію "Греммі 2025" у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці дівчина з'явилася в дуже сміливому образі, який, утім, можна назвати відносно скромним порівняно з тим, у чому прийшла Бьянка Цензорі, пише WWD.

Молодша донька оскароносного Вілла Сміта обрала пальто і спідню білизну, вирішивши обійтися без додаткових речей. На ній був чорний комплект від бренду спідньої білизни Fleur Du Mal. Труси з високою талією і топ-бралетт прикрашала багата срібляста вишивка. Білизну доповнювало пальто Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2025 довжиною до щиколотки, яке чудово поєднувалося зі смокінгом її брата. Вона доповнила образ каблучками від L'enchanteur і Messika, завершивши його чорними туфлями Versace Medusa.

Ще одним цікавим моментом її ансамблю стали гріллзи на зубах, зелений, золоті та з діамантами. Їх вона демонструвала, широко посміхаючись фотографам.

Віллоу і раніше віддавала перевагу образам, натхненним нижньою білизною. У вересні минулого року вона одягла пару шортів, схожих на труси, на весняне шоу Acne Studios 2025 у Парижі. Вона поєднала їх з бюстгальтером, хутряним пальтом і шарфом і завершила образ високими шкарпетками і босоніжками на підборах.

Віллоу раніше вже виходила на публіку в спідній білизні Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, у чому прийшов на премію "Греммі 2025" брат Віллоу, а також чому з церемонії вигнали Каньє Веста і Бьянку Цензорі.