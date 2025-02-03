Дочь Уилла Смита пришла на "Грэмми 2025" в одном нижнем белье (видео)

Уиллоу Смит не впервые появляется на публике в подобном виде. В сентябре 2024-го она уже выгуляла похожий наряд в Париже.

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24-летняя Уиллоу Смит вместе со своим братом Джейденом посетила церемонию "Грэмми 2025" в Лос-Анджелесе. На красной дорожке девушка появилась в очень смелом образе, который, впрочем, можно назвать относительно скромным по сравнению с тем, в чем пришла Бьянка Цензори, пишет WWD.

Младшая дочь оскароносного Уилла Смита выбрала пальто и нижнее белье, решив обойтись без дополнительных вещей. На ней был черный комплект от бренда нижнего белья Fleur Du Mal. Трусы с высокой талией и топ-бралетт украшала богатая серебристая вышивка. Белье дополняло пальто Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2025 длиной до щиколотки, которое прекрасно сочеталось со смокингом ее брата. Она дополнила образ кольцами от L’enchanteur и Messika, завершив его черными туфлями Versace Medusa.

Еще одним интересным моментом ее ансамбля стали гриллзы на зубах, зеленый, золотые и с бриллиантами. Их она демонстрировала, широко улыбаясь фотографам.

Уиллоу и раньше отдавала предпочтение образам, вдохновленным нижним бельем. В сентябре прошлого года она надела пару шорт, похожих на трусы, на весеннее шоу Acne Studios 2025 в Париже. Она сочетала их с бюстгальтером, меховым пальто и шарфом и завершила образ высокими носками и босоножками на каблуке.

Уиллоу ранее уже выходила на публику в нижнем белье Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, в чем пришел на премию "Грэмми 2025" брат Уиллоу, а также почему с церемонии выгнали Канье Уэста и Бьянку Цензори.