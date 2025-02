Греммі 2025: син Вілла Сміта з'явився на церемонії зі шпаківнею на голові (відео)

Джейден Сміт знайшов, чим здивувати публіку і змусити говорити про себе. Його головний убір уже послужив натхненням для хвилі мемів у мережі.

26-річний Джейден Сміт, репер, актор і син оскароносного Вілла Сміта, відвідав 67-ту церемонію нагородження премією "Греммі 2025" і вже став однією з найбільш обговорюваних знаменитостей, пише WWD. І справа — не в музичних досягненнях, а у вбранні, яке молода людина обрала для заходу.

На церемонію Джейден одягнув чорний смокінг від Louis Vuitton, зшитий на замовлення. Піджак мав різко затягнуту талію, яка контрастувала з рукавами, скроєними так, щоб бути більш об'ємними, ніж традиційний смокінг. Він також мав більші лацкани і був прикрашений білою брошкою у вигляді серця. Штани мали більш традиційний крій і складки.

До смокінга Сміт одягнув білу та чорну краватку MSFTS. Образ завершували кросівки New Balance.

Однак найдивнішою частиною образу став його головний убір у вигляді замку. Тривимірний аксесуар створений брендом Abodi у співпраці з Сильвестром Мако. Для обличчя в ньому було вирізано отвір. У мережі цей убір охрестили шпаківнею через його форму.

Головний убір Джейдена вже став приводом для численних мемів у мережі.

Джейден Сміт наразі працює над кількома проєктами, включно з повторенням своєї ролі з батьком у сиквелі "After Earth". Крім того, тільки в жовтні минулого року співак випустив свій четвертий студійний альбом під назвою "A Case Study of the Long Term Effects of Young Love".

67-ма церемонія вручення премії "Греммі", яку провів Тревор Ноа на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі, відзначила найкращих музикантів, а також зібрала кошти на ліквідацію наслідків лісових пожеж у Каліфорнії та вшанувала рятувальників. Бейонсе лідирувала за кількістю номінацій (11). Серед інших головних номінантів – Charli XCX, Біллі Айліш, Кендрік Ламар, Post Malone, Сабріна Карпентер, Чеппел Рон, Тейлор Свіфт.

