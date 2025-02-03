Епатаж і провокація: найгірші вбрання Греммі 2025 (фото, відео)

Церемонія "Греммі 2025" – привід для зірок вкотре здивувати публіку. І вони не підвели. Деякі образи стали більш обговорюваними, ніж переможці премії.

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У Лос-Анджелесі відгриміла 67-ма церемонія нагородження премією "Греммі" за видатні заслуги в музиці. Не менш цікавішою за сам захід була червона доріжка, яка цього року відзначилася низкою дуже неоднозначних образів. Знаменитості, схильні до епатажу, переплюнули самі себе. Розглядаємо найдивніші вбрання "Греммі 2025".

Б'янка Цензорі

30-річна дружина Каньє Веста, Б'янка Цензорі, безумовно, стала найскандальнішою героїнею вечора, з'явившись на червоній доріжці в невидимій сукні-сіточці, під якою можна було розгледіти все її тіло в найдрібніших подробицях. Образ вона доповнила тільки таким же прозорим взуттям на підборах. Після того як дружина репера зняла довгу шубу перед фотографами, ті не очікували побачити настільки відверте вбрання. Не дивно, що пару попросили на вихід, а Цензорі стала зіркою всіх таблоїдів, затьмаривши навіть переможців церемонії.

Бьянка Цензорі шокувала присутніх Фото: Getty Images

Джулія Фокс

Колишня дівчина Каньє Веста вбралася на церемонію дещо скромніше, але теж не особливо доречно. Джулія Фокс пройшла червоною доріжкою премії "Греммі 2025", вдягнувши шкіряну куртку оверсайз з повністю прозорим топом і спідницею з панчіх, під якими все ж проглядалася чорна спідня білизна. Вона доповнила вбрання жовтими латексними рукавичками для миття посуду з білими манжетами, високими черевиками на товстій підошві та прозорою шапочкою, схожою на панчоху, що приховує її нову стрижку піксі.

Джулія Фокс мала дещо скромніший вигляд, ніж Б'янка Цензорі Фото: Getty

Джейден Сміт

Син оскароносного Вілла Сміта з'явився на червоній доріжці премії в класичному костюмі Louis Vuitton і білій сорочці з краваткою. А ось його головний убір викликав здивування. Молодий чоловік позував для фотографій з великим чорним палацом на голові з круглим вирізом, через який було видно його обличчя. Що він хотів сказати вибором цього аксесуара, незрозуміло, але його образ також став одним із найбільш обговорюваних.

Джейден Сміт зі своєю сестрою Віллоу Фото: Getty

Віллоу Сміт

Своїм вбранням на "Греммі 2025" відзначилася і сестра Джейдена, Віллоу Сміт. Дівчина прийшла в пальто від McQueen з колекції осінь-зима 2024 з ланцюжком у вигляді Т-подібної планки, під яким була розшита блискітками спідня білизна. Образ завершили пара туфель-човників Versace.

Віллоу Сміт обрала сміливий образ

Коли вона посміхалася, то демонструвала свої блискучі гріллзи із зеленим зубом, деякі з них були золотими, а її нижні зуби прикрашала діамантова сіточка. Ансамбль завершували масивні туфлі на платформі та підборах. Віллоу відвідала Греммі 2025 року, отримавши дві номінації від Академії звукозапису, включно з нагородами за найкращий альбом із некласичною музикою за її альбом 2024 року Empathogen і за найкраще аранжування, інструмент і вокал за її трек "Big Feelings".

Віллоу і Джейдан Сміт при повному параді

Сьєрра Феррелл

Номінована в чотирьох номінаціях Сьєрра Феррел ("Найкращий американський альбом" за Trail of Flowers, "Найкраща пісня в стилі American Roots", "Найкраще американське виконання" за "American Dreaming" і "Найкраще американське виконання" за "Lighthouse)", і та, що виграла в кожній із них, артистка обрала для свого тріумфу досить дивне вбрання, створене Jeffrey Kelly Designs.

Об'ємна сукня включала величезні люмінесцентні рукави, перлинні прикраси по всьому тілу і відповідний чокер. І артистка не забула свою сміливу фату нареченої: головний убір із перлами та квітковими штрихами над великими перловими сережками-люстрами. У руках вона тримала скіпетр, де сховала свою подячну промову.

Сьєрра Феррелл забрала додому чотири нагороди

Джой Вілья

Співачка Джой Вілья – затята прихильниця президента США Дональда Трампа. Тому на церемонії вона з'явилася у вбранні, яке буквально кричало про це. На ній була золота сукня у великий горох, червона бейсболка, що нагадує кепки Трампа MAGA з написом "The Hat Stays On" ("Капелюх залишається на ній") і золотим ланцюжком з величезною підвіскою у вигляді собаки в шапці.

"Цей образ – все про американську винятковість, свободу", – сказала Вілла в інтерв'ю The Hollywood Reporter на червоній доріжці, заявивши, що її сукню пошив Андре Соріано. Вона описала дизайнера як "гея-іммігранта з Філіппін", який також робив минулі вбрання для "Греммі" для Вілли, включно з помаранчевою сукнею, що нагадує паркан на південному кордоні США.

За її словами, ланцюжок був формою криптовалюти у вигляді мем-монет, яку вона назвала "новою хвилею свободи". Що стосується капелюха, Вілья уточнила, що він відображає те, як Трамп пережив кілька замахів.

Джой Вілья — завзята прихильниця Дональда Трампа Фото: Getty

Чаппелл Рон

Прибувши на арену Crypto.com у Лос-Анджелесі, номінантка на премію "Греммі" вперше привернула загальну увагу своїм унікальним образом. Чаппелл Рон була одягнена в бальну сукню з колекції кутюр Жана Поля Готьє 2003 року, зшиту з крученого блідо-блакитного і гірчично-жовтого тюлю з ілюстрацією картини покійного майстра Едгара Дега "Танцівниця з букетом". Сукня була додатково прикрашена гніздом з паличок і синіх квітів уздовж вирізу і талії. Вона завершила образ парою шкіряних черевиків на шнурівці, прозорими оперними рукавичками без пальців і відповідним головним убором з бахромою.

Чаппелл Рон і її образ на премії

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі влаштувала відверті танці з Пенелопою Крус на 30-річчя.