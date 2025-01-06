Б'янка Цензорі влаштувала відверті танці з Пенелопою Крус на 30-річчя (відео)

Каньє Вест опублікував відео танців дружини з голлівудською суперзіркою, але потім видалив відео.

Related video

Бьянка Цензорі, дружина американського репера Каньє Веста, з розмахом відзначила своє 30-річчя на приватному острові на Мальдівах вартістю $6000 доларів за ніч. Вперше за довгий час дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кадри святкування.

Зокрема, вона показала відео, де Каньє танцює, тримаючи її на руках, під барабанну музику. Бьянка обхопила його талію ногами і цілувала чоловіка.

Сам Вест виклав ролик, де його дружина відривається в компанії голлівудської оскароносної актриси Пенелопи Крус. 30-річна модель і 50-річна зірка кіно влаштували гарячі та навіть відверті танці. І Крус, і Цензорі виглядали переповненими пристрастю, коли сміялися і піднімали руки в повітря під час танцю під хіт "212" Азілії Бенкс. Пристрасті розпалилися, коли вони зблизилися і потерлися грудьми одна об одну.

Якщо Пенелопа була в доволі скромній сукні з яскравими зигзагоподібними візерунками, то Б'янка традиційно вбралася більш ніж зухвало. На ній був відвертий ансамбль з чорними легінсами і топом на бретельках через шию з відкритою спиною, який ледь прикривав її груди. Вона завершила образ чорними чобітьми на високих підборах з гострим носком.

У чорно-білому танцювальному кліпі Бьянка і Пенелопа були оточені гостями у великій кімнаті, задрапірованій звисаючими сріблястими нитками, а також блискучими повітряними кулями з майлара.

Пізніше Вест видалив відео, але воно вже розлетілося мережею. Однак він залишив кадри з Б'янкою, яка сидить оголена у ванній і пристрасно дивиться в камеру.

Крім кадрів танців із чоловіком, Бьянка також показала два знімки, де цілується з чоловіком.

Фото: biancacensorigram Фото: biancacensorigram

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі з'явилася на вулиці в дуже незвичному образі.