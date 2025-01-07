Схожі, як дві краплі води: співачка Руслана показала рідкісне фото з мамою

7 січня мама української співачки Руслани Лижичко відзначила ювілей — Ніні Аркадіївні виповнилося 75 років. Зірка поділилася зворушливим привітанням у соцмережах та вперше за довгий час опублікувала рідкісні сімейні фото.

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7 січня мама відомої української співачки Руслани Лижичко святкує ювілей — жінці виповнилося 75 років. З цієї нагоди Руслана поділилася зворушливим привітанням у соцмережах та опублікувала рідкісні сімейні кадри.

Співачка наголосила, що, попри поважний вік, її мама Ніна Аркадіївна залишається молодою душею та енергійною.

"Мам! Я вітаю тебе з твоїм днем! Тобі 75, але це не про тебе! Ти завжди драйвова і світишся енергією. Між нами завжди залишатиметься нерозривний зв’язок. Ми — одне ціле! Так було, так є і так буде завжди", — написала Руслана у своєму привітанні.

До публікації артистка додала серію сімейних фото з особистого архіву, на яких можна побачити теплі моменти, проведені з мамою.

Українська співачка та народна артистка Руслана Лижичко нечасто показує шанувальникам особисті моменти зі свого життя. Зокрема, сімейні фото з батьками вона публікує вкрай рідко, а раніше знайти такі світлини в її соціальних мережах було майже неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Руслана показала фото з чоловіком з Криму у 29-ту річницю весілля.

Крім цього, Фокус писав, що Руслана розповіла про тітку, яка залишилася в Росії: "Вона підтримала Україну, але не може виїхати".