Похожи, как две капли воды: певица Руслана показала редкое фото с мамой

7 января мама украинской певицы Русланы Лыжичко отметила юбилей — Нине Аркадьевне исполнилось 75 лет. Звезда поделилась трогательным поздравлением в соцсетях и впервые за долгое время опубликовала редкие семейные фото.

Related video

7 января мама известной украинской певицы Русланы Лыжичко празднует юбилей — женщине исполнилось 75 лет. По этому случаю Руслана поделилась трогательным поздравлением в соцсетях и опубликовала редкие семейные кадры.

Певица отметила, что, несмотря на почтенный возраст, ее мама Нина Аркадьевна остается молодой душой и энергичной.

"Мам! Я поздравляю тебя с твоим днем! Тебе 75, но это не про тебя! Ты всегда драйвовая и светишься энергией. Между нами всегда будет оставаться неразрывная связь. Мы — одно целое! Так было, так есть и так будет всегда", — написала Руслана в своем поздравлении.

К публикации артистка добавила серию семейных фото из личного архива, на которых можно увидеть теплые моменты, проведенные с мамой.

Украинская певица и народная артистка Руслана Лыжичко нечасто показывает поклонникам личные моменты из своей жизни. В частности, семейные фото с родителями она публикует крайне редко, а раньше найти такие фотографии в ее социальных сетях было почти невозможно.

Напомним, ранее мы писали, что Руслана показала фото с мужем из Крыма в 29-ю годовщину свадьбы.

Кроме этого, Фокус писал, что Руслана рассказала о тете, которая осталась в России: "Она поддержала Украину, но не может уехать".