"Обязательно вернемся": Руслана показала фото с мужем из Крыма в 29-ю годовщину свадьбы

Руслана и Александр Ксенофонтов женаты с 1995 года. Они празднуют "бархатную свадьбу".

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51-летняя украинская певица Руслана Лыжичко отмечает годовщину свадьбы со своим мужем Александром Ксенофонтовым, 56. Архивным кадром победительница "Евровидения" поделилась в Instagram.

Пара состоит в официальном союзе уже 29 лет.

Свои поздравления с годовщиной Руслана дополнила архивным романтическим кадром с возлюбленным. На фото супруги обнимаются на горе Ай-Петри в Крыму.

"29 лет, как я самая счастливая, что у меня есть ты, Александр. С нашей годовщиной! Ты мое все! Мир! P.S. Это фото сделано на Ай-Петри в Крыму. Мы обязательно с тобой еще туда вернемся!" — обратилась к возлюбленному Руслана.

Руслана и Александр Ксенофонтов

Недавно победительница "Евровидения-2004" признавалась, что едва не развелась с Александром 10 лет назад.

"Это начинается, когда появляется абсолютное уныние: ты не веришь больше в эти отношения. Ты не веришь в завтрашний день с этим человеком. Это было зимой после второго Майдана. Казалось, мы столько всего прошли, мы даже и не готовились, что может быть что-то такое экстремальное, что мы не перейдем через это. Потому что все было перейдено", — рассказала певица в интервью Славе Демину.

Напомним, Руслана рассказала о попытках забеременеть.

Также Фокус писал об опыте Русланы в политике.