"Обов'язково повернемося": Руслана показала фото з чоловіком з Криму у 29-ту річницю весілля
Руслана та Олександр Ксенофонтов одружені з 1995 року. Вони святкують "оксамитове весілля".
51-річна українська співачка Руслана Лижичко відзначає річницю весілля зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим, 56. Архівним кадром переможниця "Євробачення" поділилася в Instagram.
Пара перебуває в офіційному союзі вже 29 років.
Свої вітання з річницею Руслана доповнила архівним романтичним кадром з коханим. На фото подружжя обіймається на горі Ай-Петрі в Криму.
"29 років, як я найщасливіша, що в мене є ти, Олександре. З нашою річницею! Ти моє все! Світ! P.S. Це фото зроблено на Ай-Петрі в Криму. Ми обов'язково з тобою ще туди повернемося!" — звернулася до коханого Руслана.
Нещодавно переможниця "Євробачення-2004" зізнавалася, що ледь не розлучилася з Олександром 10 років тому.
"Це починається, коли з'являється абсолютна зневіра: ти не віриш більше в ці стосунки. Ти не віриш у завтрашній день із цією людиною. Це було взимку після другого Майдану. Здавалося, ми стільки всього пройшли, ми навіть і не готувалися, що може бути щось таке екстремальне, що ми не перейдемо через це. Тому що все було перейдено", — розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Нагадаємо, Руслана розповіла про спроби завагітніти.
Також Фокус писав про досвід Руслани в політиці.