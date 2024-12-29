"Обов'язково повернемося": Руслана показала фото з чоловіком з Криму у 29-ту річницю весілля

Руслана та Олександр Ксенофонтов одружені з 1995 року. Вони святкують "оксамитове весілля".

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51-річна українська співачка Руслана Лижичко відзначає річницю весілля зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим, 56. Архівним кадром переможниця "Євробачення" поділилася в Instagram.

Пара перебуває в офіційному союзі вже 29 років.

Свої вітання з річницею Руслана доповнила архівним романтичним кадром з коханим. На фото подружжя обіймається на горі Ай-Петрі в Криму.

"29 років, як я найщасливіша, що в мене є ти, Олександре. З нашою річницею! Ти моє все! Світ! P.S. Це фото зроблено на Ай-Петрі в Криму. Ми обов'язково з тобою ще туди повернемося!" — звернулася до коханого Руслана.

Руслана та Олександр Ксенофонтов

Нещодавно переможниця "Євробачення-2004" зізнавалася, що ледь не розлучилася з Олександром 10 років тому.

"Це починається, коли з'являється абсолютна зневіра: ти не віриш більше в ці стосунки. Ти не віриш у завтрашній день із цією людиною. Це було взимку після другого Майдану. Здавалося, ми стільки всього пройшли, ми навіть і не готувалися, що може бути щось таке екстремальне, що ми не перейдемо через це. Тому що все було перейдено", — розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, Руслана розповіла про спроби завагітніти.

Також Фокус писав про досвід Руслани в політиці.