Бьянка Цензори устроила откровенные танцы с Пенелопой Крус на 30-летие (видео)

Канье Уэст опубликовал видео танцев жены с голливудской суперзвездой, но потом удалил видео.

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Бьянка Цензори, жена американского рэпера Канье Уэста, с размахом отметила свое 30-летие на частном острове на Мальдивах стоимостью $6000 долларов за ночь. Впервые за долгое время девушка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав кадры празднования.

В частности, она показала видео, где Канье танцует, держа ее на руках, под барабанную музыку. Бьянка обхватила его талию ногами и целовала супруга.

Сам Уэст выложил ролик, где его жена отрывается в компании голливудской оскароносной актрисы Пенелопы Крус. 30-летняя модель и 50-летняя звезда кино устроили горячие и даже откровенные танцы. И Крус, и Цензори выглядели переполненными страстью, когда смеялись и поднимали руки в воздух во время танца под хит "212" Азилии Бэнкс. Страсти накалились, когда они сблизились и потерлись грудью друг о друга.

Если Пенелопа была в довольно скромном платье с яркими зигзагообразными узорами, то Бьянка традиционно нарядилась более чем вызывающе. На ней был откровенный ансамбль с черными леггинсами и топом на бретельках через шею с открытой спиной, который едва прикрывал ее грудь. Она завершила образ черными сапогами на высоком каблуке с острым носком.

В черно-белом танцевальном клипе Бьянка и Пенелопа были окружены гостями в большой комнате, задрапированной свисающими серебристыми нитями, а также блестящими воздушными шарами из майлара.

Позже Уэст удалил видео, но оно уже разлетелось по сети. Однако он оставил кадры с Бьянкой, которая сидит обнаженная в ванной и страстно смотрит в камеру.

Кроме кадров танцев с мужем, Бьянка также показала два снимка, где целуется с мужем.

Фото: biancacensorigram Фото: biancacensorigram

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори появилась на улице в очень непривычном образе.