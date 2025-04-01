Виктория Бекхэм показала подросшую дочь и потенциальных невесток (фото)

Несмотря на то, что до 50-летия легенды английского футбола Дэвида Бекхэма еще месяц (он родился 2 мая), его семья и в частности жена Виктория уже начинают череду празднований юбилея, собрав большую часть семьи для вечеринки в Майами.

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Соответствующими фото миссис Бекхэм поделилась на своей странице в Instagram.

На кадрах присутствуют трое из четырех детей пары: 13-летняя Харпер, 20-летний Круз и 22-летний Ромео. Старшего сына Бруклина и его жены Николы Пельтц на празднике, похоже, не было.

Фото: Instagram victoriabeckham

Кроме Бекхэмов, на снимках можно увидеть и девушек Ромео и Круза.

Все члены семьи и, возможно, будущие, оделись в одном стиле. Дэвид выглядел элегантно в черном смокинге и галстуке-бабочке, а бывшая участница Spice Girls Виктория ошеломила в белом платье с тонкими бретельками.

Фото: Instagram victoriabeckham

Харпер надела черное атласное платье в пол. Круз и Ромео были в смокингах, как и их отец, а их девушки позировали в стильных женственных нарядах. Подруга Круза, 29-летняя Джеки Апостол, выбрала светло-голубое платье без бретелек и клатч в тон, а девушка Ромео Ким Тернбул привлекала внимание в облегающем золотом наряде.

Ромео Бекхэм и Ким Тернбул Фото: Instagram victoriabeckham Круз Бекхэм и Джеки Апостол Фото: Instagram victoriabeckham

Кроме семьи, на вечеринке присутствовали многие звездные гости, включая давних приятелей Дэвила Гейба Тернера, Дэвида Гарднера и Бена Уинстона. Бекхэм назвал своих гостей "друзьями на всю жизнь". Бывший спортсмен пригласил на торжество и нескольких ключевых игроков футбольной команды Дэвида, Inter Miami. Среди них были Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс, а также суперзвезда Лионель В прошлом году свое 50-летие отметила Виктория. По этому знаменательному случаю она воссоединилась со своей бывшей группой, а также наслаждалась дорогой вечеринкой стоимостью 250 000 фунтов стерлингов в Лондоне в элитном частном клубе Oswald's в Мейфэре. Среди гостей были Том Круз, Ева Лонгория, Сальма Хайек, Рози Хантингтон-Уайтли и ее партнер Джейсон Стейтем, а также Тана и Гордон Рамзи.

Ранее Фокус писал, что Дэвид Бекхэм показал главных женщин своей жизни.