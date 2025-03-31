Дэвид Бекхэм показал главных женщин своей жизни (фото)

49-летний Дэвид Бекхэм, британский экс-футболист, а нынче – модель, бизнесмен и любитель деревенской жизни, накануне, в День матери, поделился серией снимков, где показал самых дорогих женщин в своей жизни: мать, тещу, жену и дочь.

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Архивные семейные фотографии он опубликовал в Instagram.

У Дэвида четверо детей от его жены Виктории, бывшей участницы бэнда Spice Girls и бизнесвумен: 26-летний Бруклин, 22-летний Ромео, 20-летний Круз и 13-летняя Харпер. На снимках, которые Бекхэм показал миру, – не только его дети и жена, но также мама Сандра и мама его жены Джеки Адамс.

"Мне так повезло, что вокруг меня так много невероятных женщин, которые являются самыми потрясающими мамами. Я учусь у вас каждый день… Мы вас так любим. Детишки так счастливы иметь такую ​​маму", — написал он, добавив два эмодзи в виде сердечек.

На снимках можно увидеть Викторию со всеми их детьми, будущую легенду футбола со своей матерью, а также Дэвида, который обнимает мать и тещу, широко улыбаясь в камеру.

Дэвид Бэкхем — средний ребенок в семье, у него есть старшая сестра Линн и младшая Джоанна. Бывший футболист очень близок со своей 73-летней мамой Сандрой. Они часто проводят время вместе, а также появляются на публичных мероприятиях, в том числе на спортивных играх, о чем знаменитость с удовольствием рассказывает в соцсетях.

В молодости мама Бекхэма, которая работает парикмахером, была настоящей спортивной фанаткой и болела за английский клуб "Манчестер Юнайтед". Именно поэтому маленького Дэвида в семилетнем возрасте отдали в футбольную манчестерскую школу Бобби Чарльтона.

У Сандры также теплые отношения с ее четырьмя внуками — Бруклином, Харпер, Ромео и Крузом. Недавно она показала, насколько заботливой бабушкой может быть, сделав супруге Бруклина особенный свадебный подарок — пару кроссовок Nike Air Force1 с сентиментальными рисунками и посланиями от художника Адама Клариджа.

Ранее Фокус писал, что Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России.