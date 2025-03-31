Девід Бекхем показав головних жінок свого життя (фото)

49-річний Девід Бекхем, британський екс-футболіст, а нині — модель, бізнесмен і любитель сільського життя, напередодні, в День матері, поділився серією знімків, де показав найдорожчих жінок у своєму житті: матір, тещу, дружину та доньку.

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Архівні сімейні фотографії він опублікував в Instagram.

У Девіда четверо дітей від його дружини Вікторії, колишньої учасниці бенду Spice Girls і бізнесвумен: 26-річний Бруклін, 22-річний Ромео, 20-річний Круз і 13-річна Гарпер. На знімках, які Бекхем показав світові, — не тільки його діти і дружина, а й мама Сандра і мама його дружини Джекі Адамс.

"Мені так пощастило, що навколо мене так багато неймовірних жінок, які є найприголомшливішими мамами. Я вчуся у вас щодня... Ми вас так любимо. Дітлахи так щасливі мати таку маму", — написав він, додавши два емодзі у вигляді сердечок.

На знімках можна побачити Вікторію з усіма їхніми дітьми, майбутню легенду футболу зі своєю матір'ю, а також Девіда, який обіймає матір і тещу, широко посміхаючись у камеру.

Девід Бекхем — середня дитина в сім'ї, у нього є старша сестра Лінн і молодша Джоанна. Колишній футболіст дуже близький зі своєю 73-річною мамою Сандрою. Вони часто проводять час разом, а також з'являються на публічних заходах, зокрема на спортивних іграх, про що знаменитість із задоволенням розповідає в соцмережах.

У молодості мама Бекхема, яка працює перукарем, була справжньою спортивною фанаткою і вболівала за англійський клуб "Манчестер Юнайтед". Саме тому маленького Девіда в семирічному віці віддали до футбольної манчестерської школи Боббі Чарльтона.

У Сандри також теплі стосунки з її чотирма онуками — Брукліном, Гарпер, Ромео і Крузом. Нещодавно вона показала, наскільки турботливою бабусею може бути, зробивши дружині Брукліну особливий весільний подарунок — пару кросівок Nike Air Force1 з сентиментальними малюнками і посланнями від художника Адама Кларіджа.

Раніше Фокус писав, що Девід Бекхем зареєстрував товарний знак у Росії.