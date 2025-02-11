Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России: как он поддерживал Украину

Заявка на регистрацию была подана еще в июне 2024 года. Ранее бизнесмен и словом, и делом активно поддерживал Украину.

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Компания британского футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures зарегистрировала товарный знак David Beckham в российском Роспатенте. Об этом пишут росСМИ.

Как сообщается, заявка на регистрацию была подана еще в июне 2024 года, а сам бренд получил право на продажу товаров по международному классу №24: ткани, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и одеяла для домашних животных.

Компания DB Ventures была основана мужем Виктории Бекхэм в 2014 году и специализируется на управлении его рекламными контрактами. В 2022 году 55% акций компании были проданы американской брендинговой компании Authentic Brands Group. Несмотря на эту сделку, имя Дэвида остается ключевым в коммерческих проектах.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм и Украина

В 2022 году британский футболист призвал мир обратить внимание на украинских детей.

"Я даже представить не могу, через что прошли украинцы в течение этих пяти месяцев...Пока идет война, важно, чтобы мы обеспечили детям возможность восстанавливаться, играть, встречать новых друзей, быть со своими семьями, важно вернуть детям их детство. Все дети заслуживают этого. А дети Украины должны быть защищены и в безопасности. Это наш долг", — сказал тогда Дэвид Бекхэм.

В частности, футболист и его жена Виктория сразу публично поддержали Украину в начале большой войны. Супруги Бекхэм пожертвовали миллион фунтов стерлингов для украинских детей, пострадавших от войны, которую начала Россия.

Кроме этого, Дэвид Бекхэм отдал свой аккаунт в Instagram врачу из Харькова на определенное время.

Ранее Фокус писал о появлении Дэвида Бекхэма на публике с детьми.