Дэвид Бекхэм вышел в свет с женой и детьми (фото)

Пока сам Дэвид, Виктория и их дети сделали ставку на темные оттенки, девушка Круза Бекхэма Джеки Апостел появилась в кружевном белье. Пользователи сети не оценили ее образ.

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Дэвида Бекхэма поддержала его жена Виктория и их младшие дети во время презентации линейки David Beckham x BOSS One в Лондоне. Кадрами с родными футболист поделился в Instagram.

50-летняя Виктория и 49-летний Дэвид присоединились к своим сыновьям Ромео, 22, Крузу, 19, и дочери Харпер, 13, когда они позировали для семейной фотографии в помещении.

"Особый вечер с друзьями и семьей, который отмечает старт BOSS ONE", — написал многодетный отец.

Пока сам Дэвид, его жена и дети сделали ставку на темные оттенки, девушка Круза Бекхэма Джеки Апостел привлекла внимание в кружевном белье на фоне эффектного белого костюма — все от бренда Виктории Бекхэм.

"С головы до пят VB с самым красивым кружевом цвета Святого Валентина", — написала Джеки в Instagram после события.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Впрочем, пользователи сети не оценили образ вероятной будущей невестки Виктории Бекхэм.

"Почему эта женщина носит красное бикини?", "Красный бюстгальтер. Она забыла свою рубашку?", "Леди в красном белье кажется проблемной", — пишут подписчики Дэвид Бекхэма под его постом.

Тем временем к другому сыну Дэвида и Виктории Ромео присоединилась его новая девушка Ким Тернбулл на звездном мероприятии.

Не хватало только старшего сына супругов Бруклина и его жены Николы Пельтц.

Напомним, Дэвид Бекхэм вышел в свет с дочерью Харпер.

Ранее Фокус писал о потере Дэвида Бекхэма.