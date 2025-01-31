Девід Бекхем вийшов у світ з дружиною та дітьми (фото)

Поки сам Девід, Вікторія та їхні діти зробили ставку на темні відтінки, дівчина Круза Бекхема Джекі Апостел зʼявилася в мереживній білизні. Користувачі мережі не оцінили її образ.

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Девіда Бекхема підтримала його дружина Вікторія та їхні молодші діти під час презентації лінійки David Beckham x BOSS One у Лондоні. Кадрами з рідними футболіст поділився в Instagram.

50-річна Вікторія і 49-річний Девід приєдналися до своїх синів Ромео, 22, Круза, 19, і дочки Гарпер, 13, коли вони позували для сімейної фотографії в приміщенні.

"Особливий вечір з друзями та родиною, який відзначає старт BOSS ONE", — написав багатодітний батько.

Поки сам Девід, його дружина та діти зробили ставку на темні відтінки, дівчина Круза Бекхема Джекі Апостел привернула увагу в мереживній білизні на фоні ефектного білого костюма – усе від бренду Вікторії Бекхем.

"З голови до п’ят VB з найкрасивішим мереживом кольору Святого Валентина", – написала Джекі в Instagram після події.

Вікторія та Девід Бекхем

Втім, користувачі мережі не оцінили образ ймовірної майбутньої невістки Вікторії Бекхем.

"Чому ця жінка носить червоне бікіні?", "Червоний бюстгальтер. Вона забула свою сорочку?", "Леді в червоній білизні здається проблемною", — пишуть підписники Девід Бекхема під його постом.

Тим часом до іншого сина Девіда та Вікторії Ромео приєдналася його нова дівчина Кім Тернбулл на зірковому заході.

Не вистачало лише старшого сина подружжя Брукліна та його ​​дружини Ніколи Пельтц.

Нагадаємо, Девід Бекхем вийшов у світ з донькою Гарпер.

Раніше Фокус писав про втрату Девіда Бекхема.