"Усі її обожнювали": Девід Бекхем повідомив про втрату (фото)

Девід розпочав свою професійну кар’єру в "Манчестер Юнайтед" у віці 15 років. Напередодні він поділився даниною пам’яті давньої секретарки футбольного клубу Кет Фіппс після її смерті у віці 85 років.

Британський футболіст Девід Бекхем оплакує втрату давнього друга. Звісткою спортсмен поділився в Instagram.

Девід, який розпочав свою професійну кар’єру в "Манчестер Юнайтед" у віці 15 років, поділився даниною пам’яті давньої секретарки футбольного клубу Кет Фіппс після її смерті у віці 85 років.

"Перше і останнє обличчя, яке я завжди бачив, — це Кет, яка сиділа на стійці реєстрації на Олд Траффорд і чекала, щоб дати мені мої квитки на гру", — написав спортсмен у дописі в Instagram 5 грудня.

"Вона була серцем Манчестер Юнайтед, усі знали, хто така Кет, і всі її обожнювали", — додав він, показавши фото, на якому тримає руку Кет Фіппс.

Девід Бекхем повідомив про втрату

Зокрема, шестиразовий чемпіон Прем’єр-ліги відзначив особливі стосунки, які були у нього з Кет з першої зустрічі.

"Я переїхав до Манчестера в 15 років, і Кет пообіцяла моїм мамі й татові: "Я буду піклуватися про вашого хлопчика, не хвилюйтеся"… Олд Траффорд ніколи не буде колишнім без вашої посмішки, коли ми проходимо через ці двері… Ми любимо вас", — написав Бекхем.

Також британський футболіст показав чорно-біле фото Кет Фіппс, назвавши її серцем "Манчестера".

"Вона виконала обіцянку, мамо", — підписав спільний кадр з Кет Девід.

Кет Фіппс Девід Бекхем та Кет Фіппс

Нагадаємо, Девід Бекхем вивів у світ єдину доньку Гарпер.

Також Фокус писав про появу Девіда та Вікторії Бекхемів на бенкеті в Букінгемському палаці.