Гарпер Бекхем у стильному пальті приєдналася до батьків на публіці (фото)

Чоловік та донька Вікторії Бекхем привітали її з річницею відкриття магазину в Лондоні. Трьох синів дизайнерки в цей день поруч не було.

Британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем відсвяткувала 10-річчя свого магазину на Довер-стріт у Лондоні, а її підтримали найближчі та найрідніші люди. Кадрами вечора ділиться чоловік знаменитості Девід Бекхем в Instagram.

Зокрема, на публіці зʼявилася 13-річна донька Гарпер, яка виглядала стильно, позуючи для фотографій зі своїми зірковими татом та мамою. Єдина донька Девіда та Вікторії була одягнена у двобортне вовняне пальто і мішкуваті джинси. Її світле волосся було розпущене.

49-річний колишній футболіст Девід позував у стильному темно-синьому двобортному пальті та темно-синіх штанах, широко посміхаючись для фото.

А 50-річна Вікторія вибрала чорне мереживне боді, яке поєднала із шикарним смокінгом великого розміру з атласними лацканами. Співачка доповнила образ чорними штанами-кльош, підвищивши свій зріст підборами.

Девід та Вікторія Бекхем з донькою Гарпер

Поділившись фотографіями в Instagram, Девід написав: "Святкування 10-річчя магазину Victoria’s Dover Street. Любіть те, що ви створили за допомогою простору".

Зазначимо, що, окрім Гарпер, Вікторія та Девід стали батьками трьох синів — Брукліна, Ромео та Круза.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем не дозволяє робити єдиній доньці.

Також Фокус писав про те, чому Вікторія Бекхем ніколи не посміхається для фото.