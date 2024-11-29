Харпер Бекхэм в стильном пальто присоединилась к родителям на публике (фото)

Муж и дочь Виктории Бекхэм поздравили ее с годовщиной открытия магазина в Лондоне. Трех сыновей дизайнера в этот день рядом не было.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отпраздновала 10-летие своего магазина на Довер-стрит в Лондоне, а ее поддержали самые близкие и родные люди. Кадрами вечера делится муж знаменитости Дэвид Бекхэм в Instagram.

В частности, на публике появилась 13-летняя дочь Харпер, которая выглядела стильно, позируя для фотографий со своими звездными папой и мамой. Единственная дочь Дэвида и Виктории была одета в двубортное шерстяное пальто и мешковатые джинсы. Ее светлые волосы были распущены.

49-летний бывший футболист Дэвид позировал в стильном темно-синем двубортном пальто и темно-синих брюках, широко улыбаясь для фото.

А 50-летняя Виктория выбрала черное кружевное боди, которое сочетала с шикарным смокингом большого размера с атласными лацканами. Певица дополнила образ черными брюками-клеш, повысив свой рост каблуками.

Дэвид и Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Поделившись фотографиями в Instagram, Дэвид написал: "Празднование 10-летия магазина Victoria's Dover Street. Любите то, что вы создали с помощью пространства".

Отметим, что, кроме Харпер, Виктория и Дэвид стали родителями трех сыновей — Бруклина, Ромео и Круза.

Напомним, что Виктория Бекхэм не позволяет делать единственной дочери.

Также Фокус писал о том, почему Виктория Бекхэм никогда не улыбается для фото.