Елегантні Девід та Вікторія Бекхеми відвідали бенкет у Букінгемському палаці (фото, відео)

Колишню зірку збірної Англії запросили через його роль амбасадора на чемпіонаті світу в Катарі 2022 року. Вікторія помітно нервувала на важливому заході, поки чоловік не взяв її за руку.

Британський футболіст Девід Бекхем тримав за руку свою дружину Вікторію, коли вони приєдналися до королівської родини на блискучому державному бенкеті для еміра Катару. Про це пише Daily Mail.

Девід відвідав монарший захід зі своєю коханою, яка в один момент виглядала злегка нервовою під час появи на публіці, перш ніж футболіст взяв її за руку.

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла влаштували розкішний прийом для еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та першої з трьох його дружин шейхи Джавахер, які перебувають у країні з дводенним державним візитом.

Колишню зірку збірної Англії Девіда Бекхема запросили через його роль амбасадора на чемпіонаті світу в Катарі 2022 року.

Девід та Вікторія Бекхеми Фото: Getty Images

На заході Вікторія Бекхем зʼявилася в облягаючій чорній сукні, судячи з усього, від її власного модного бренду. Вона зачесала своє довге волосся назад та тримала невелику золоту сумку.

Тим часом Девід вирізнявся елегантною фігурою в чорному піджаку та штанах, білій сорочці та метелику.

Девід та Вікторія Бекхеми

Нагадаємо, онкохвора Кейт Міддлтон зустріла еміра Катару в перший день його державного візиту до Великої Британії.

Також Фокус писав про образ королеви Камілли на бенкеті в Букінгемському палаці.