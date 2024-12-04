У яскравій сукні та блискучій тіарі: королева Камілла відвідала банкет у Букінгемському палаці (фото)

Крім еміра Катару, його дружини шейхи Джавахер і королівського подружжя Великої Британії на вечірньому заході були присутні принц Вільям, принцеса Анна, герцог і герцогиня Единбурзькі, а також Девід і Вікторія Бекхем.

Король Чарльз III і королева Камілла влаштували у вівторок ввечері в Букінгемському палаці пишний державний банкет для еміра Катару і його королівської дружини шейхи Джавахер, повідомляє The Court Jeweller.

Банкет є традиційним заключним заходом у перший день програми державного візиту. Гості, одягнені в парадне вбрання, продемонстрували свої шикарні прикраси та нагороди.

Банкет у Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Особливу увагу привернула королева Камілла. Вона була в червоній вечірній оксамитовій сукні Fiona Clare. Дружина короля Великої Британії одягла особливі атрибути — Орден Підв'язки та Ордени королівської сім'ї Чарльза III і королеви Єлизавети II. Королева Камілла також дебютувала в особливій королівській тіарі, яку зовсім недавно можна було побачити на її покійній свекрусі, королеві Єлизаветі II: діамантовій тіарі-кокошнику, що спочатку належала королеві Олександрі. Камілла для вечора також одягла й інші прикраси, включно з сережками з діамантами грушоподібної форми, намистом City of London Fringe з особистої колекції Єлизавети II; браслетом з рубінами і діамантами Cartier Art Deco, що належали королеві Єлизаветі, королеві-матері.

Зліва направо: королева Камілла, емір Катару, король Чарльз ІІІ і шейха Джавахер Фото: Getty Images

Історія тіари королеви Олександри

Тіара-кокошник був подарований королеві Александрі на честь її срібного весілля 1888 року. Коштовність їй вручив комітет аристократок, які називали себе "дамами суспільства". Комітет, який не завжди добре ладнав під час процесу, очолювали маркіза Солсбері, маркіза Ейлсбері, графиня Спенсер і графиня Корк. Вони запитали Олександру про те, яку прикрасу вона хотіла б отримати, і вона відповіла, що хоче тіару в стилі російського кокошника, як ті, які носила її сестра, російська імператриця Марія Федорівна.

Тіару виготовила компанія Garrard і подарувала Александрі, яка тоді була принцесою Уельською, в Мальборо-гаусі 10 березня 1888 року. Вона зберігала прикрасу у своїй колекції до кінця життя, одягаючи тіару на важливі сімейні заходи, як-от весілля її сина, герцога Йоркського (згодом короля Георга V), з принцесою Марією Текською 1893 року.

Коли Олександра померла 1925 року, саме королева Марія успадкувала кокошник від своєї свекрухи. Відомо, що вона особливо любила тіару і часто її носила. Після смерті королеви Марії 1953 року тіару успадкувала королева Єлизавета II. Вона вперше одягла коштовність на публіці під час свого коронаційного туру по Співдружності в Новій Зеландії в січні 1954 року. Мати короля Чарльза була єдиною власницею ефектної тіари, часто званої "Стіною діамантів", протягом наступних сімдесяти років.

Королева Єлизавета ІІ в тіарі Олександри Фото: Getty Images

Тепер тіара перейшла до наступного покоління королівської сім'ї. королеви Камілли. Потрібно зазначити, що члени королівської сім'ї надягають тіари тільки в рідкісних випадках: королеві Каміллі та іншим жінкам, включно з принцесою Кейт, дозволено носити їх тільки під час державних банкетів, офіційних заходів, королівських весіль і коронацій.

Крім еміра Катару, його дружини шейхи Джавахер, короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли на церемонії були присутні принц Вільям, принцеса Анна, герцог і герцогиня Единбурзькі, а також Девід і Вікторія Бекхем.