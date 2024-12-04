В ярком платье и сверкающей тиаре: королева Камилла посетила банкет в Букингемском дворце (фото)

Кроме эмира Катара, его супруги шейхи Джавахер и королевской четы Великобритании на вечернем мероприятии присутствовали принц Уильям, принцесса Анна, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также Дэвид и Виктория Бекхэм.

Король Чарльз III и королева Камилла устроили во вторник вечером в Букингемском дворце пышный государственный банкет для эмира Катара и его королевской супруги шейхи Джавахер, сообщает The Court Jeweller.

Банкет является традиционным заключительным мероприятием в первый день программы государственного визита. Гости, одетые парадные наряды продемонстрировали свои шикарные украшения и награды.

Банкет в Букингемском дворце Фото: Getty Images

Особое внимание привлекла королева Камилла. Она была в красном вечернем бархатном платье Fiona Clare. Супруга короля Великобритании надела особые атрибуты — Орден Подвязки и Ордена королевской семьи Чарльза III и королевы Елизаветы II. Королева Камилла также дебютировала в особой королевской тиаре, которую совсем недавно можно было увидеть на ее покойной свекрови, королеве Елизавете II: бриллиантовой тиаре-кокошнике, изначально принадлежавшей королеве Александре. Камилла для вечера также надела и другие украшения, включая серьги с бриллиантами грушевидной формы, ожерелье City of London Fringe из личной коллекции Елизаветы II; браслет с рубинами и бриллиантами Cartier Art Deco, принадлежавших королеве Елизавете, королеве-матери.

Слева направо: королева Камилла, эмир Катара, король Чарльз ІІІ и шейха Джавахер Фото: Getty Images

История тиары королевы Александры

Тиара-кокошник был подарен королеве Александре в честь ее серебряной свадьбы в 1888 году. Драгоценность была вручена ей комитетом аристократок, называвших себя "дамами общества". Комитет, который не всегда хорошо ладил во время процесса, возглавляли маркиза Солсбери, маркиза Эйлсбери, графиня Спенсер и графиня Корк. Они спросили Александру о том, какое украшение она хотела бы получить, и она ответила, что хочет тиару в стиле русского кокошника, как те, которые носила ее сестра, российская императрица Мария Федоровна.

Тиара была изготовлена ​​компанией Garrard и подарена Александре, которая тогда была принцессой Уэльской, в Мальборо-хаусе 10 марта 1888 года. Она хранила украшение в своей коллекции до конца жизни, надевая тиару на важные семейные мероприятия, такие как свадьба ее сына, герцога Йоркского (впоследствии короля Георга V), с принцессой Марией Текской в ​​1893 году.

Когда Александра скончалась в 1925 году, именно королева Мария унаследовала кокошник от своей свекрови. Известно, что она особенно любила тиару и часто ее носила. После смерти королевы Марии в 1953 году тиару унаследовала королева Елизавета II. Она впервые надела драгоценность на публике во время своего коронационного тура по Содружеству в Новой Зеландии в январе 1954 года. Мать короля Чарльза была единственной обладательницей эффектной тиары, часто называемой "Стеной бриллиантов", в течение следующих семидесяти лет.

Королева Елизавета ІІ в тиаре Александры Фото: Getty Images

Теперь тиара перешла к следующему поколению королевской семьи. королеве Камилле. Нужно отметить, что члены королевской семьи надевают тиары только в редких случаях: королеве Камилле и другим женщинам, включая принцессу Кейт, разрешено носить их только во время государственных банкетов, официальных мероприятий, королевских свадеб и коронаций.

Кроме эмира Катара, его супруги шейхи Джавахер, короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы на церемонии присутствовали принц Уильям, принцесса Анна, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также Дэвид и Виктория Бекхэм.