Элегантные Дэвид и Виктория Бекхэмы посетили банкет в Букингемском дворце (фото, видео)
Бывшую звезду сборной Англии пригласили из-за его роли амбассадора на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Виктория заметно нервничала на важном мероприятии, пока муж не взял ее за руку.
Британский футболист Дэвид Бекхэм держал за руку свою жену Викторию, когда они присоединились к королевской семье на блестящем государственном банкете для эмира Катара. Об этом пишет Daily Mail.
Дэвид посетил монаршее мероприятие со своей возлюбленной, которая в один момент выглядела слегка нервной во время появления на публике, прежде чем футболист взял ее за руку.
Король Чарльз ІІІ и королева Камилла устроили роскошный прием для эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и первой из трех его жен шейхи Джавахер, которые находятся в стране с двухдневным государственным визитом.
Бывшую звезду сборной Англии Дэвида Бекхэма пригласили из-за его роли амбассадора на чемпионате мира в Катаре 2022 года.
На мероприятии Виктория Бекхэм появилась в облегающем черном платье, судя по всему, от ее собственного модного бренда. Она зачесала свои длинные волосы назад и держала небольшую золотую сумку.
Между тем Дэвид отличался элегантной фигурой в черном пиджаке и брюках, белой рубашке и бабочке.
Напомним, онкобольная Кейт Миддлтон встретила эмира Катара в первый день его государственного визита в Великобританию.
Также Фокус писал об образе королевы Камиллы на банкете в Букингемском дворце.