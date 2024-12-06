"Все ее обожали": Дэвид Бекхэм сообщил о потере (фото)

Дэвид начал свою профессиональную карьеру в "Манчестер Юнайтед" в возрасте 15 лет. Накануне он поделился данью памяти давней секретарши футбольного клуба Кэт Фиппс после ее смерти в возрасте 85 лет.

Британский футболист Дэвид Бекхэм оплакивает потерю давнего друга. Известием спортсмен поделился в Instagram.

Дэвид, который начал свою профессиональную карьеру в "Манчестер Юнайтед" в возрасте 15 лет, поделился данью памяти давней секретарши футбольного клуба Кэт Фиппс после ее смерти в возрасте 85 лет.

"Первое и последнее лицо, которое я всегда видел, — это Кэт, которая сидела на стойке регистрации на Олд Траффорд и ждала, чтобы дать мне мои билеты на игру", — написал спортсмен в заметке в Instagram 5 декабря.

"Она была сердцем Манчестер Юнайтед, все знали, кто такая Кэт, и все ее обожали", — добавил он, показав фото, на котором держит руку Кэт Фиппс.

Дэвид Бекхэм сообщил о потере

В частности, шестикратный чемпион Премьер-лиги отметил особые отношения, которые были у него с Кэт с первой встречи.

"Я переехал в Манчестер в 15 лет, и Кэт пообещала моим маме и папе: "Я буду заботиться о вашем мальчике, не волнуйтесь"... Олд Траффорд никогда не будет прежним без вашей улыбки, когда мы проходим через эту дверь... Мы любим вас", — написал Бекхэм.

Также британский футболист показал черно-белое фото Кэт Фиппс, назвав ее сердцем "Манчестера".

"Она выполнила обещание, мам", — подписал совместный кадр с Кэт Дэвид.

Кэт Фиппс Дэвид Бекхэм и Кэт Фиппс

Напомним, Дэвид Бекхэм вывел в свет единственную дочь Харпер.

Также Фокус писал о появлении Дэвида и Виктории Бекхэмов на банкете в Букингемском дворце.