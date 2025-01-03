Девід Бекхем вийшов у світ з донькою-підлітком (фото)

Гарпер та її зірковий батько продемонстрували стильні кежуал-образи. Вони відвідали баскетбольний матч.

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Британський футболіст Девід Бекхем розпочав Новий 2025 рік у компанії своєї єдиної доньки, коли він взяв участь у баскетбольній грі з Гарпер у Kaseya Center у Маямі. Про це пише Daily Mail.

49-річний спортсмен позував зі своєю 13-річною спадкоємицею для сімейного знімка, коли вони сиділи біля корту, щоб спостерігати за поєдинком "Маямі Хіт" з "Індіана Пейссерс", і останні вийшли переможцями.

Девід продемонстрував кежуал-образ у простій білій футболці, яку він поєднував з чорними джинсами та ніжно-рожевими кросівками Adidas.

У той час як Гарпер також приміряла повсякденну білу футболку для спортивного заходу, доповнивши свій образ стильною рожевою сумочкою. Єдина донька Вікторії Бекхем розпустила своє довге світле волосся.

Девід Бекхем з донькою

Поява Девіда Бекхема відбулася через кілька днів після того, як він зустрів Новий 2025 рік зі своїми близькими в Маямі.

"З Новим роком від мене, моєї дружини та моїх чудових дітей… Дякую за незабутній рік і я хочу побажати всім щасливого та здорового 2025 року", — написав футболіст.

Девід та Вікторія Бекхеми

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхеми відвідали прийом у Букінгемському палаці.

Також Фокус писав про втрату Девіда Бекхема.