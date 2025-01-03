Девід Бекхем вийшов у світ з донькою-підлітком (фото)
Гарпер та її зірковий батько продемонстрували стильні кежуал-образи. Вони відвідали баскетбольний матч.
Британський футболіст Девід Бекхем розпочав Новий 2025 рік у компанії своєї єдиної доньки, коли він взяв участь у баскетбольній грі з Гарпер у Kaseya Center у Маямі. Про це пише Daily Mail.
49-річний спортсмен позував зі своєю 13-річною спадкоємицею для сімейного знімка, коли вони сиділи біля корту, щоб спостерігати за поєдинком "Маямі Хіт" з "Індіана Пейссерс", і останні вийшли переможцями.
Девід продемонстрував кежуал-образ у простій білій футболці, яку він поєднував з чорними джинсами та ніжно-рожевими кросівками Adidas.
У той час як Гарпер також приміряла повсякденну білу футболку для спортивного заходу, доповнивши свій образ стильною рожевою сумочкою. Єдина донька Вікторії Бекхем розпустила своє довге світле волосся.
Поява Девіда Бекхема відбулася через кілька днів після того, як він зустрів Новий 2025 рік зі своїми близькими в Маямі.
"З Новим роком від мене, моєї дружини та моїх чудових дітей… Дякую за незабутній рік і я хочу побажати всім щасливого та здорового 2025 року", — написав футболіст.
Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхеми відвідали прийом у Букінгемському палаці.
Також Фокус писав про втрату Девіда Бекхема.