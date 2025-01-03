Дэвид Бекхэм вышел в свет с дочерью-подростком (фото)

Харпер и ее звездный отец продемонстрировали стильные кэжуал-образы. Они посетили баскетбольный матч.

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Британский футболист Дэвид Бекхэм начал Новый 2025 год в компании своей единственной дочери, когда он принял участие в баскетбольной игре с Харпер в Kaseya Center в Майами. Об этом пишет Daily Mail.

49-летний спортсмен позировал со своей 13-летней наследницей для семейного снимка, когда они сидели у корта, чтобы наблюдать за поединком "Майами Хит" с "Индиана Пейссерс", и последние вышли победителями.

Дэвид продемонстрировал кэжуал-образ в простой белой футболке, которую он сочетал с черными джинсами и нежно-розовыми кроссовками Adidas.

В то время как Харпер также примерила повседневную белую футболку для спортивного мероприятия, дополнив свой образ стильной розовой сумочкой. Единственная дочь Виктории Бекхэм распустила свои длинные светлые волосы.

Дэвид Бекхэм с дочерью

Появление Дэвида Бекхэма состоялось через несколько дней после того, как он встретил Новый 2025 год со своими близкими в Майами.

"С Новым годом от меня, моей жены и моих замечательных детей... Спасибо за незабываемый год и я хочу пожелать всем счастливого и здорового 2025 года", — написал футболист.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэмы посетили прием в Букингемском дворце.

Также Фокус писал о потере Дэвида Бекхэма.