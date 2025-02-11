Девід Бекхем зареєстрував товарний знак у Росії: як він підтримував Україну

Заявка на реєстрацію була подана ще в червні 2024 року. Раніше бізнесмен і словом, і ділом активно підтримував Україну.

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Компанія британського футболіста Девіда Бекхема DB Ventures зареєструвала товарний знак David Beckham у російському Роспатенті. Про це пишуть росЗМІ.

Як повідомляється, заявка на реєстрацію була подана ще в червні 2024 року, а сам бренд отримав право на продаж товарів за міжнародним класом №24: тканини, штори, кухонні рушники, постільна білизна та ковдри для домашніх тварин.

Компанія DB Ventures була заснована чоловіком Вікторії Бекхем у 2014 році та спеціалізується на управлінні його рекламними контрактами. У 2022 році 55% акцій компанії були продані американській брендинговій компанії Authentic Brands Group. Попри цю угоду, ім’я Девіда залишається ключовим у комерційних проєктах.

Девід Бекхем

Девід Бекхем та Україна

У 2022 році британський футболіст закликав світ звернути увагу на українських дітей.

"Я навіть уявити не можу, через що пройшли українці протягом цих п’яти місяців…Поки триває війна, важливо, щоб ми забезпечили дітям можливість відновлюватися, грати, зустрічати нових друзів, бути зі своїми сім’ями, важливо повернути дітям їхнє дитинство. Всі діти заслуговують на це. А діти України мають бути захищені й у безпеці. Це наш обов’язок", — сказав тоді Девід Бекхем.

Зокрема, футболіст та його дружина Вікторія одразу публічно підтримали Україну на початку великої війни. Подружжя Бекхем пожертвувало мільйон фунтів стерлінгів для українських дітей, котрі постраждали від війни, яку почала Росія.

Окрім цього, Девід Бекхем віддав свій акаунт в Instagram лікарці з Харкова на певний час.

Раніше Фокус писав про появу Девіда Бекхема на публіці з дітьми.